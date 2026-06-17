El BID se suma al Banco Mundial con una garantía a Argentina de USD550 millones

Tras un anuncio similar del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó este miércoles la aprobación de una garantía de 550 millones de dólares para Argentina, con el objetivo de permitir la movilización de fondos para la financiación de reformas estructurales y así ayudar al pago de los vencimientos de deuda de julio próximo.

En concreto, el respaldo constituye una nueva asistencia financiera para el país, orientada a “fortalecer la seguridad y la justicia” de Argentina.

Es la primera garantía concedida a la Argentina con el objetivo de respaldar reformas de estas características. “Permitirá al país movilizar 1.200 millones de dólares con financiamiento privado, contribuyendo a mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, indicó el BID a través de su comunicado.

De este modo, aunque el anuncio del BID no constituye un préstamo en sí mismo, sí habilita a la llegada de esos 1.200 millones de dólares del sector privado. A su vez, estos fondos del Tesoro podrán ser canjeados por pesos al Banco Central, por lo que la entidad monetaria sumará esas divisas como reservas de libre disponibilidad, que podrán luego ser usadas para el pago de la deuda.

El organismo multilateral ya había manifestado en abril su voluntad de respaldar a la Argentina, en el marco de la reunión que Luis Caputo mantuvo con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, durante su visita a Washington.

“La aprobación de esta garantía, la primera otorgada por el BID a la Argentina, es una muestra concreta de la confianza en el programa económico y en las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei”, destacó en sus redes el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los fondos estarán dirigidos a acompañar el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), una serie de reformas oficiales orientadas a disminuir la impunidad en delitos vinculados con organizaciones criminales.

Según las estimaciones del BID, el costo directo que generan el crimen y la violencia en Argentina equivale al 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB). En ese marco, el PROSEJUS “contribuirá al crecimiento económico sostenible en Argentina, al reducir la impunidad y disminuir la criminalidad y la violencia asociadas al crimen organizado”, además de que “fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones públicas”.

Milei recibió a las autoridades del Banco Mundial tras el paquete de financiamiento por 2.000 millones de dólares

En paralelo, el presidente Javier Milei recibió este miércoles por la tarde a autoridades del Banco Mundial, luego de que el organismo aprobara en las últimas horas un paquete de financiamiento por 2.000 millones de dólares para Argentina.

El cónclave se realizó a las 17 horas en la Quinta de Olivos. El tema principal fue el reciente financiamiento de la entidad bancaria para "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica", según trascendió.

El jefe de Estado se reunió con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra; el director para Argentina, Paraguay y Uruguay del organismo, Peter Siegenthaler; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno.

Previo al encuentro con el mandatario libertario, las autoridades del organismo internacional estuvieron en el Palacio de Hacienda para analizar el paquete de asistencia junto con Caputo, José Luis Daza, viceministro, y Federico Furiase, secretario de Finanzas.