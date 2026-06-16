El Banco Mundial aprobó financiamiento por US$ 2.000 millones para Argentina

El Banco Mundial aprobó este martes un paquete de financiamiento por US$2.000 millones para la Argentina, que servirá para "crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica". La aprobación de la ayuda financiera llega luego de la reunión que mantuvieron el Directorio del Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), por sus siglas en inglés.

El desembolso irá destinado a "apoyar la agenda de reformas del Gobierno y a ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital". Según señaló el comunicado de MIGA, "La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas".

El financiamiento combina dos garantías del Grupo Banco Mundial para movilizar hasta 2.000 millones de dólares en préstamos comerciales: una Garantía Basada en Políticas (GBP) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una garantía de la MIGA. En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a Argentina reducir los costos de endeudamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública.

“Estamos comprometidos a apoyar la agenda de reformas para la estabilización macroeconómica y el crecimiento de Argentina. Esta innovadora estructura de garantías facilita el regreso del país a los mercados internacionales de capitales, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles y apoyando reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Por su parte, el vicepresidente de Operaciones de la MIGA, Junaid Kamal Ahmad, sostuvo que “esta transacción demuestra cómo la innovadora combinación de productos financieros mediante la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial puede adaptarse a las necesidades de nuestros países miembros".

"En el caso de Argentina, la estructura financiera, respaldada por los balances del BIRF y la MIGA, generará importantes ahorros cuando más se necesitan, a la vez que atraerá inversiones que mejorarán la calidad de vida y el sustento de la población”, declaró

Las garantías del BIRF y la MIGA respaldarán acciones que movilicen capital privado para infraestructura, fortalezcan la competencia en el mercado y mejoren el entorno empresarial. El préstamo comercial respaldado tendrá un plazo de seis años e incluirá un período de gracia de tres años.

Con información de Noticias Argentinas