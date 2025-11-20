Los motivos por los que el BCRA puede bloquear las cuentas de los usuarios.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comenzó a implementar un esquema de control que obliga a entidades financieras como bancos y billeteras virtuales a bloquear cuentas de personas que incumplan con ciertas normas.

La entidad definió que las entidades financieras y proveedores de servicios de pago no podrán aceptar pagos con tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas de aquellos usuarios que hayan sido clasificados como "contribuyentes no confiables".

La medida se oficializó mediante la Comunicación 8144/2024, que busca para prevenir maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero. El objetivo, según explicaron, es detectar contribuyentes que operan por fuera de la legalidad y aplicar sanciones rápidas y efectivas que desincentiven el comercio informal o fraudulento.

Por qué el Banco Central puede bloquear cuentas

El artículo 1° de la normativa establece que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago (PSP) que operan con pagos con transferencia, adquirencia o subadquirencia, no podrán brindar servicios a comercios o personas humanas o jurídicas que estén incluidas en la “Base de Contribuyentes No Confiables”.

Los motivos que pueden llevar a un contribuyente a figurar en esa base son:

Declaraciones impositivas incompletas o contradictorias.

Movimientos de dinero no justificados.

Falta de documentación respaldatoria.

Actividades económicas incompatibles con los ingresos declarados.

En caso de detectarse alguna de estas irregularidades, los bancos podrán bloquear tarjetas de crédito, cuentas bancarias y billeteras virtuales asociadas al CUIT.

En esa línea, los comercios incluidos en la lista podrían sufrir interrupciones en sus cobros con tarjeta, QR, transferencias y plataformas como Mercado Pago o MODO, ya que los procesadores de pagos estarán habilitados para frenar transacciones vinculadas a estas cuentas.

ARCA: cómo saber si estoy en la lista de “no confiables”

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó un sistema online para que cada contribuyente pueda consultar su situación. Para ello hay que seguir los siguientes pasos.

Ingresar al sitio web oficial de ARCA. Acceder al apartado “Estado administrativo del CUIT”. Revisar si el CUIT figura en listas de vigilancia o con impedimentos para operar.

Cabe señalar que hay una manera de salir de la lista de “no confiable”. Lo que hay que hacer es:

Ingresar a la web de ARCA y acceder a la sección correspondiente.

Presentar la documentación respaldatoria de manera digital.

Esperar la evaluación del organismo, que se notificará en el domicilio fiscal electrónico .

Una vez regularizada la situación, las cuentas y tarjetas serán reactivadas.