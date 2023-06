YPF busca US$ 100 millones, CGC va por US$ 80 millones y Plaza Logística consiguió $ 3.764 millones

La petrolera nacional YPF colocará obligaciones negociables por US$ 100 millones y la Compañía General de Combustibles (CGC) hará lo propio por US$ 60 millones, mientras que Plaza Logística colocó $ 3.674 millones en ON para ampliar su superficie desarrollada e IRSA emitió US$ 25 millones, según informaron estas empresas a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por su parte, YPF anunció la emisión de obligaciones negociables clase XXV denominadas y pagaderas en dólares a tasa fija con vencimiento a los 32 meses, a ser integradas en efectivo en la moneda estadounidense por US$ 100 millones, ampliables hasta US$ 200 millones.

En tanto, CGC saldrá al mercado a ofertas ON Simples, no convertibles en acciones, Clase 31, denominadas en dólares a ser suscriptas en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas en la misma moneda al tipo de cambio aplicable, a tasa cero, con vencimiento a los 36 meses, por US$ 60 millones ampliables hasta US$ 80 millones.

En otro orden, Plaza Logística emitió su obligación Clase 9 para continuar con su plan de inversión y así aumentar un 50% en superficie en los próximos cinco años, como parte de su estrategia a largo plazo.

Así obtuvo 3.674 millones a 12 meses con una tasa de interés anual Badlar, actualmente en 93%, más tres puntos porcentuales, y los fondos recaudados se aplicarán a refinanciamiento e inversiones en los parques logísticos donde la compañía ya se encuentra desarrollando obras en la actualidad.

Otra compañía que saldrá a buscar fondos en el mercado de capitales es IRSA que emitirá ON Clase XVII denominadas y pagaderas en dólares, a ser suscriptas en efectivo en la moneda estadounidense en Argentina a tasa de interés fija a licitar, con vencimiento a los 30 meses, por US$ 10 millones, ampliables hasta US$ 25 millones.

Con información de Télam