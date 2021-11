Precios de los granos con altibajos en la Bolsa de Comercio de Rosario

Los precios de los granos operaron hoy con altibajos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con mermas para la soja y subas el trigo y el maíz disponible.

Por la oleaginosa con entrega inmediata, la oferta generalizada se ubicó en US$ 355 la tonelada, US$ 5 por debajo de la rueda previa.

En tanto, por el maíz con descarga se ofrecieron $500 más que el miércoles, en $19.500 la tonelada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hoy reapareció la oferta en moneda extranjera en las operaciones de maíz, con un precio de US$ 200 la tonelada en el segmento disponible, un valor que también se replicó en el contrato de diciembre.

Por el trigo con entrega disponible el precio fue de $23.600 la tonelada, con una mejora de $100 entre ruedas, mientras que en moneda extranjera dicha posición se ofreció en US$ 235 la tonelada.

El contrato por el cereal para diciembre fue de US$ 238; enero se ubicó en US$ 240 y febrero en US$ 247.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 430 la tonelada.

Con información de Télam