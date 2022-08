La soja vuelve a bajar fuerte en Chicago y se acerca a los US$ 550 la tonelada

Los precios de la soja, el aceite y la harina se negociaban en baja por segunda jornada seguida en el segmento nocturno de Chicago, llevando a la oleaginosa a perder más de US$ 11 y ubicarse cerca de los US$ 550 la tonelada en los contratos para septiembre.

“La soja se negocia en baja por falta de noticias de la demanda china y por mejores perspectivas para el cierre del desarrollo de los cultivos estadounidenses”, indicó la consultora Granar.

El Departamento de Agricultura estadounidense (USDA), en su informe semanal, mantuvo en el 57% la proporción de soja en estado bueno y excelente, por encima del 56% de 2021 y de 56% previsto en promedio por los privados.

En este escenario, la soja caía US$ 11,02 respecto del cierre de ayer, para ubicarse en $ 552,90 la tonelada con una pérdida de 1,96%, mientras que el aceite bajaba US$ 22,71 a US$ 1.542,11 la tonelada; y la harina retrocedía US$ 10,69 a US$ 516,64.

Del mismo modo, el maíz se cotizaba en baja en Chicago “por una toma de ganancias de los inversores tras las fuertes subas de la última semana y media, que habilitaron, además, una importante liquidación de grano viejo por parte de los productores”.

En su reporte semanal, el USDA redujo del 55% al 54% la proporción de maíz en estado bueno y excelente, contra el 60% de 2021 y el 54% previsto por los privados.

En este marco, el maíz cotizaba a US$ 264,85 la tonelada, con una baja de US$ 4,33 (-1,61%).

Por su parte, también con valores en baja se negociaba el trigo en Chicago y en Kansas “por una toma de ganancias de los inversores tras las subas de los últimos días”.

“La pérdida de competitividad de las exportaciones estadounidenses por la firmeza del dólar y la debilidad del euro, algo atenuadas en el arranque de esta jornada, es una cuestión que el mercado sigue de cerca”, indicó Granar.

Puntualizó que “lo mismo cuenta para las perspectivas en Rusia, donde la cosecha será la más abundante histórica, mientras las exportaciones se mantienen más lentas de lo previsto”.

El USDA relevó ayer el avance de la cosecha de trigo de primavera sobre el 50% del área y elevó del 64 al 68% la proporción de cultivos en estado bueno y excelente, lejos del 11% del año pasado y arriba del 64% previsto por los privados.

Esto hizo que el trigo pasara a cotizar a US$ US$ 298,91 la tonelada, con un retroceso de US$ 2,39 (-1,10%) en Chicago, mientras que en Kansas lo hacía a US$ 332,90 y una pérdida de US$ 2,39 (-0,72%).

Con información de Télam