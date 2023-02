La Bolsa de Cereales recortó proyección de producción de soja a 38 millones de toneladas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) recortó la estimación de producción de soja en 3 millones de toneladas, de 41 a 38 millones, debido a una merma en los rendimientos esperados por la sequía.

De concretarse esta proyección, la campaña 2022/23 sería la más baja de las últimos cinco ciclos y se ubicaría 10 millones de toneladas por debajo de la primera estimación realizada por la entidad bursátil porteña antes de que comenzará la siembra.

Además, este guarismo se ubica 5,3 millones de toneladas por debajo de las 43,3 millones registradas durante la cosecha 2021/22.

Ante esta nueva proyección de producción, la BCBA estimó que las exportaciones del complejo sojero caerán 18% respecto al ciclo previo, equivalentes a una merma de US$ 4.516 millones al pasar de US$ 25.017 millones en la campaña 2021/22 a US$ 20.501 millones en el ciclo en curso.

Asimismo, el Producto Bruto Agrícola (PBA) o el aporte de la cadena de la oleaginosa a la economía descenderá de US$ 22.634 a US$ 16.862 millones, mientras que la recaudación fiscal podría ubicarse en US$8.039 millones contra los US$ 10.315 millones de la campaña anterior.

Ayer la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) también realizó un ajuste sobre su previsión de producción de soja, con una merma de 2,5 millones de toneladas en 34,5 millones de toneladas.

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó una cosecha de 41 millones de toneladas, al recortar 4,5 millones de toneladas respecto al informe previo de producción.

El nuevo ajuste realizado por la BCBA se sustentó en una proyección de merma de entre 30% y 40% en los rendimientos esperados en la región núcleo norte y sur.

A la fecha, el 31,4% del área en cuestión se encuentra definiendo rendimientos (R3-R6), en un contexto en el que los cuadros de la región centro-norte de Santa Fe son considerados como los más adelantados.

El informe de la entidad bursátil señaló que en la actualidad 5 de cada 10 hectáreas aún se encuentran en una etapa de va de la "diferenciación foliar" y la "plena floración", por lo que las condiciones agroclimáticas de las próximas semanas serán determinantes para evitar nuevas pérdidas.

Respecto al maíz, a nivel país ya se logró sembrar el 99,1% de las 7,1 millones de hectáreas proyectadas para la campaña en curso, con los trabajos concentrados en el norte del país.

Las lluvias relevadas durante las últimas semanas "mejoraron el estado de los planteos tardíos y de segunda ocupación del cereal al mismo momento en el cual gran parte de los lotes comenzaron a transitar el período de definición de rendimiento en el oeste y sur del área agrícola nacional", indicó el informe.

Además, se comenzaron a relevar las primeras cosechas de plantaciones tempranas en el centro del área agrícola con "rindes por debajo de las expectativas iniciales producto del estrés termo-hídrico que sufrieron gran parte de los cuadros".

Por último, la cosecha de girasol ya alcanzó el 21,8% de la superficie total de 2 millones de hectáreas aptas previstas para la actual campaña, con una proyección de rinde medio de 15,2 quintales por hectárea (qq/ha) y una previsión de producción en 3,9 millones de toneladas.

Con información de Télam