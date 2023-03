Intercambio comercial con Brasil cerró febrero con un déficit de US$ 372 millones

El intercambio comercial con Brasil alcanzó en febrero los US$ 2.261 millones, con un déficit para la Argentina de US$ 372 millones, lo que representó un incremento del 54,8% respecto a igual mes de 2021, de acuerdo a un informe elaborado por la consultora Abeceb en base datos publicados por el Ministerio de Economía del vecino país.

El déficit fue consecuencia de importaciones que alcanzaron los US$ 1.317 millones y exportaciones por US$ 944 millones.

En base a estos números, las importaciones crecieron 27,5% interanual, en tanto que las exportaciones subieron 19,2%.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En cuanto a las compras a Brasil, todos los productos de mayor participación en las importaciones totales mostraron guarismos positivos a excepción de “Mineral de hierro y concentrados”, que cayó 18,3%.

Entre los rubros que más crecieron se ubicaron la importación de Vehículos de pasajeros, con un incremento de 67,8% interanual; y Partes y accesorios para vehículos, con un alza de 45,7%, que en conjunto explicaron el 22,7% del total de las compras al vecinos país.

En lo que respecta a las ventas argentinas, en febrero mostraron una importante aceleración en el ritmo de crecimiento, luego de que en enero marcarán un aumentó de un 3,4% interanual.

Al igual que en el caso de las importaciones, todos los productos de mayor participación en las exportaciones totales mostraron guarismos positivos -a excepción de Trigo y centeno, sin moler como consecuencia de las sequías y las heladas que impactaron en la producción de ambos granos.

En relación con el sector automotriz, los envíos de Vehículos de pasajeros y de Vehículos a motor para el transporte de mercancías y usos especiales aumentó un 19,3% y 14,2% interanual, respectivamente, por lo que ambos rubros explicaron el 27% de los envíos totales hacia Brasil.

De esta forma, durante el primer bimestre las importaciones desde Brasil alcanzaron los US$ 2.373 millones, con un 20% de alza interanual, mientras que las exportaciones totalizaron US$ 1.767 millones, con un crecimiento de 11,2%, con lo cual el déficit comercial acumulado en los meses de enero y febrero sumó US$ 606 millones.

Con información de Télam