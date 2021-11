El trigo subió US$ 10 en Rosario, cayó la soja y el maíz cerró sin cambios

La cotización de la soja disponible retrocedió hoy US$ 2 hasta US$ 343 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el trigo avanzó US$ 10 y el maíz finalizó sin cambios respecto a la jornada de ayer.

A tono con lo que sucedió en Chicago, el trigo con entrega disponible se pactó en US$ 245, con una suba de US$ 10 respecto a la jornada anterior.

Por su parte, la posición noviembre del cereal también se ubicó en US$ 245; y diciembre escaló a US$ 246, con un incremento de US$ 6.

En tanto, el tramo enero aumentó US$ 3 hasta US$ 250 por tonelada; febrero ganó US$ 1, en US$ 251; y marzo se mantuvo estable en US$ 252.

Por otro lado, el maíz con entrega inmediata se negoció a $ 19.500 en moneda local, mientras que en divisas el precio fue de US$ 200 para el producto con descarga hasta el martes próximo.

En el caso del maíz, el tramo contractual cayó US$ 5 hasta los US$ 195 y la posición diciembre se mantuvo en US$ 197, mientras que el contrato de enero aumentó US$ 2 hasta US$ 200 la tonelada.

Con información de Télam