El cambio de ARCA para la devolución de dinero.

En los últimos días, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó un importante cambio respecto de los saldos a favor que tienen los contribuyentes respecto de algunas devoluciones que realiza la entidad.

Esta medida de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quedó oficializada mediante la Resolución General 5753/2025, publicada en el Boletín Oficial y permite que las personas dispongan de estos fondos con libre disponibilidad.

La norma permite que los saldos de libre disponibilidad, a nombre del sujeto obligado, se usen para cancelar impuestos en su calidad de responsable sustituto. Estos saldos pudieron originarse en declaraciones juradas como sujetos obligados, así como en determinaciones de oficio, declaraciones juradas o resoluciones administrativas y judiciales.

Esto significa que los contribuyentes podrán solicitar la compensación de las obligaciones fiscales determinadas y exigibles con saldos a su favor aún cuando estos correspondan a distintos impuestos, siempre que exista identidad subjetiva entre el titular pasivo de la deuda y el titular activo del crédito contra el fisco.

Además, se habilita a los responsables sustitutos contemplados en el artículo 6° de la Ley N° 11.683 a solicitar la compensación. De esta manera se amplía el alcance del régimen de compensación, abarcando no solo a los contribuyentes, sino que también a los responsables sustitutos.

Cómo solicitar la compensación de saldos

La compensación será tramitada en la página de ARCA a través de la opción “Compensación” del servicio con Clave Fiscal “Sistema de Cuentas Tributarias”. El sistema realizará controles en línea para corroborar la procedencia del pedido:

En caso de validación, emitirá el formulario con la leyenda “compensación automática”.

Cuando existan saldos observados, los contribuyentes podrán gestionar su viabilidad mediante el trámite “Procesamiento o Anulación de Compensaciones” en “Presentaciones Digitales”, acompañando la documentación respaldatoria.

En caso de que el tratamiento de los saldos a favor se encuentre establecido por una norma específica y resulte distinto al previsto en la RG 5753, para la solicitud de compensación de las obligaciones fiscales deberá realizarse la presentación del formulario de declaración jurada N° 798 por medio del aplicativo denominado “Compensaciones y Volantes de Pago”, de acuerdo con la versión vigente al momento de la presentación.

Un dato a señalar es que las solicitudes de compensación producirán efectos desde el momento de su presentación, siempre que encuentren cumplidos los recaudos exigidos por la RG 5753.

Sin embargo, dicha presentación no impedirá el posterior ejercicio de las facultades de fiscalización de la ex AFIP, ni impedirá su rechazo, en caso de corresponder.