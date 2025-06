ARCA: cómo es el bot de WhatsApp que permite facturar fácil y rápido

De qué se trata el bot de ARCA para emitir facturas

A partir de los nuevos requisitos implementados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los monotributistas deben realizar sus facturaciones exclusivamente a través de la plataforma oficial del organismo. Si bien esto mejora el control fiscal, para quienes emiten varios comprobantes por día puede volverse un proceso tedioso. Para simplificar esta tarea surgió Facturitas, un bot de WhatsApp que agiliza la emisión de comprobantes de manera rápida, segura y sin complicaciones.

¿Qué es Facturitas y cómo funciona?

Facturitas es una herramienta diseñada especialmente para pequeños contribuyentes que necesitan una forma más ágil de facturar sin perder cumplimiento ante ARCA. Funciona directamente desde WhatsApp, por lo que no requiere instalaciones adicionales ni conocimientos técnicos. A través de simples mensajes de texto o audios, el sistema permite emitir facturas tipo C y notas de crédito C de manera automática.

También es posible generar comprobantes para consumidores finales, especificando el producto y el precio. Una vez emitido, el sistema envía el PDF correspondiente al cliente por correo electrónico. Además, los usuarios registrados en ARCA pueden cargar archivos Excel o CSV con múltiples ventas para emitir varias facturas en simultáneo, optimizando aún más el tiempo de gestión. Facturitas ofrece, además, estadísticas mensuales y anuales para un control detallado que facilita el proceso de recategorización.

Uno de sus puntos fuertes es que sigue funcionando incluso cuando el sistema de ARCA está caído: los comprobantes se generan automáticamente cuando se restablece el servicio, evitando demoras y problemas administrativos.

Cómo hacer una factura en ARCA

Para contribuyentes con mayor volumen de operaciones

Quienes manejan un alto nivel de facturación encuentran en Facturitas una solución especialmente eficiente. La plataforma permite cargar archivos en formato Excel o CSV con múltiples operaciones, lo que posibilita emitir numerosos comprobantes de manera simultánea. Este proceso no solo ahorra tiempo, sino que también reduce significativamente los errores asociados a la carga manual.

Además, el sistema brinda acceso a reportes mensuales y anuales que facilitan el seguimiento de la actividad económica y ayudan a anticipar la necesidad de recategorización en el monotributo, de acuerdo con los parámetros establecidos por ARCA.

Los usuarios registrados pueden elegir entre diferentes planes según el uso que le den a la herramienta. El plan gratuito ofrece acceso completo por 14 días, ideal para probar todas las funciones. Luego, se puede continuar con el plan Monotributo, que por $4.999 mensuales permite emitir facturas ilimitadas a través de WhatsApp. Para quienes buscan funcionalidades más avanzadas —como la carga masiva o la gestión desde una plataforma web—, el plan Web (de $7.999 al mes) es la opción más completa y versátil.

Cómo realizar una facturación rápido en ARCA

Límites por categoría para el Monotributo

Categoría A: hasta $7.813.063,45

Categoría B: hasta $11.447.046,44

Categoría C: hasta $16.050.091,57

Categoría D: hasta $19.926.340,10

Categoría E: hasta $23.439.190,34

Categoría F: hasta $29.374.695,90

Categoría G: hasta $35.128.502,31

Categoría H: hasta $53.298.417,30

Categoría I: hasta $59.657.887,55

Categoría J: hasta $68.318.880,36

Categoría K: hasta $82.370.281,28

Con esta propuesta, Facturitas se convierte en una alternativa ideal para los monotributistas que quieren ahorrar tiempo, evitar errores y mantenerse al día con sus obligaciones fiscales, sin perder practicidad ni eficiencia.