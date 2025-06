Qué es WhatsApp Web: cómo se usa online y para qué sirve.

WhatsApp es, sin dudas, una de las aplicaciones más utilizadas a lo largo del día. Desde conversaciones laborales hasta mensajes personales, muchas personas pasan horas interactuando a través de esta plataforma.

Y aunque el celular es el dispositivo más común para acceder a ella, tener la app abierta en la computadora puede resultar mucho más cómodo, especialmente cuando se está trabajando o estudiando. Para eso existe WhatsApp Web, una alternativa simple, rápida y funcional que permite usar la app directamente de forma online.

¿Cómo se usa WhatsApp Web?

Usar WhatsApp Web es muy sencillo y no requiere descargar ningún programa. Solo necesitás ingresar en web.whatsapp.com desde tu navegador habitual. Allí te va a aparecer un código QR que vas a tener que escanear con tu celular. Para hacerlo:

WhatsApp Web es ideal para quienes trabajan con la computadora.

Abrí la app de WhatsApp en tu teléfono Tocá el menú de opciones (tres puntos en Android o "Configuración" en iOS) Seleccioná la opción "Dispositivos vinculados". Luego presioná "Vincular un dispositivo", apuntá con la cámara al código QR que aparece en la pantalla de tu computadora y listo: tu sesión quedará sincronizada.

Una vez conectado, vas a ver todas tus conversaciones reflejadas en la web. Podés leer y escribir mensajes, enviar archivos, fotos, emojis, stickers, e incluso grabar notas de voz. Además, también se sincronizan los mensajes destacados y tenés la opción de activar el modo oscuro.

Lo mejor es que ya no necesitás tener el celular encendido o conectado a internet constantemente para que funcione. Gracias a la tecnología multidispositivo que implementó WhatsApp, la versión web puede seguir activa aunque apagues el teléfono por un rato. Eso sí, cada cierto tiempo, la web hará un chequeo para confirmar que seguís siendo vos.

¿Para qué sirve WhatsApp Web?

WhatsApp Web es una herramienta ideal para quienes pasan mucho tiempo frente a la computadora. Permite mantener la atención en una sola pantalla, evitando distracciones o interrupciones constantes para revisar el celular. Esto puede ser especialmente útil en contextos laborales o académicos, donde responder mensajes desde la PC resulta mucho más ágil y práctico.

Aunque no incluye todas las funciones de la app móvil, por ejemplo, no permite realizar llamadas de voz ni videollamadas, ofrece casi todas las demás opciones esenciales. Incluso podés ver los estados de tus contactos (aunque todavía no es posible publicar los tuyos).

Una ventaja adicional es que podés usar WhatsApp Web desde diferentes dispositivos, como otra computadora, una tablet o incluso otro celular desde el navegador, lo que te permite mantener la sesión abierta en más de un lugar a la vez. Lo único que necesitás es un navegador y conexión a internet.