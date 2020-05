Quiénes cobran este miércoles 27 de mayo la jubilación y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla este miércoles 27 de mayo solo los pagos del mes de mayo para los jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y 5 y cuyos haberes superen la suma de $17.859, informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en las cuentas de los titulares.

Beneficios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Anses informó que hoy continúan acreditándose los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Para consultar fecha, lugar y modalidad de cobro, quienes reciban el IFE deberán ingresar en la página de Anses.

El gobierno nacional ya adelantó que habrá un nuevo pago del IFE y que aquellos que fueron rechazados en un primer momento pueden volver a solicitarlo ahora. Los requisitos para solicitar el Ingreso de emergencia son:

-Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

-Tener entre 18 y 65 años de edad.

-Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: -un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado. - ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos. - una prestación de desempleo.- jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.-

- El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.