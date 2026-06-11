Aguinaldo para docentes en junio 2026: cuándo se paga y cómo se cobra

Cuándo cobran aguinaldo los docentes

Con la llegada de junio, miles de docentes de todo el país esperan el cobro de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Se trata de un ingreso extra que se paga dos veces al año y que representa un complemento importante para los trabajadores en relación de dependencia.

Tanto los docentes de establecimientos públicos como privados tienen derecho a percibir este beneficio, cuyo monto depende del salario más alto percibido durante el primer semestre de 2026.

Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en junio de 2026

La legislación laboral establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse antes del 30 de junio. Sin embargo, la normativa contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para que los empleadores completen la liquidación correspondiente. Por este motivo, el pago podrá realizarse como máximo hasta el 6 de julio de 2026.

En el caso de los docentes que trabajan en el sector público, algunas provincias suelen establecer cronogramas propios para el pago de salarios y aguinaldos. Por ello, la fecha exacta puede variar según cada jurisdicción, aunque siempre dentro de los plazos previstos por la ley.

Aguinaldo: cuál es la fecha límite para cobrar

Cómo se calcula el aguinaldo docente

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026.

La fórmula es simple: Mejor sueldo bruto del semestre ÷ 2 = aguinaldo. Por ejemplo, un docente cuyo salario más alto durante el semestre haya sido de $1.400.000 cobrará un aguinaldo de $700.000. Para determinar cuál fue el mejor salario se consideran todos los conceptos remunerativos incluidos en el recibo de sueldo.

Entre ellos se encuentran:

Horas extras.

Adicionales salariales.

Feriados trabajados.

Bonificaciones remunerativas.

Comisiones o incentivos remunerativos.

Otros conceptos que integren el salario habitual.

En cambio, los pagos extraordinarios o conceptos no remunerativos no forman parte de la base de cálculo del SAC.

Qué descuentos se aplican sobre el aguinaldo

Al igual que ocurre con el salario mensual, el aguinaldo está alcanzado por los descuentos previsionales correspondientes.

Entre ellos figuran:

Jubilación: 11%.

Obra social: 3%.

PAMI: 3%.

Por este motivo, el monto efectivamente depositado suele ser menor al valor bruto calculado inicialmente.

Qué pasa si el docente trabajó menos de seis meses

Los docentes que ingresaron a trabajar durante el semestre o que dejaron de prestar servicios antes de junio también tienen derecho a cobrar aguinaldo. En estos casos, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. La fórmula utilizada es: (Mejor sueldo del semestre ÷ 2) ÷ 180 × días trabajados

De esta manera, el trabajador percibe una parte proporcional del aguinaldo según la cantidad de días en los que estuvo bajo relación de dependencia durante el semestre.

Cuándo se paga el aguinaldo

Quiénes cobran el aguinaldo docente

El beneficio alcanza a todos los docentes que trabajan formalmente en relación de dependencia, tanto en escuelas públicas como privadas.

También corresponde a:

Docentes de nivel inicial.

Docentes de nivel primario.

Docentes de nivel secundario.

Profesores terciarios.

Docentes universitarios que se desempeñan bajo relación de dependencia.

Personal educativo comprendido en regímenes laborales con derecho al SAC.

El aguinaldo constituye un derecho laboral establecido por ley y debe ser abonado junto con la liquidación correspondiente de junio, respetando los plazos vigentes. Mientras las provincias y los establecimientos educativos avanzan con la organización de los pagos, los docentes ya pueden estimar cuánto cobrarán tomando como referencia el salario bruto más alto percibido durante la primera mitad del año.