Aguinaldo 2026: ¿las horas extras están incluidas para calcular el monto?

¿Incluye el aguinaldo las horas extras?

Con la llegada de junio de 2026, millones de trabajadores esperan el cobro de la primera cuota del aguinaldo. Sin embargo, una de las consultas más frecuentes es qué conceptos integran el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC) y si las horas extras forman parte del monto que se toma como referencia.

La respuesta es afirmativa. Las horas extras se incluyen en el cálculo del aguinaldo siempre que hayan sido abonadas como conceptos remunerativos y figuren correctamente en el recibo de sueldo. Esto significa que pueden incrementar el monto final que cobrará el trabajador en junio.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual bruta percibida durante el semestre correspondiente. Para la primera cuota de 2026 se consideran los salarios devengados entre enero y junio.

Por ejemplo, si durante abril un trabajador percibió un salario bruto superior al resto de los meses porque realizó horas extras o cobró adicionales remunerativos, ese será el sueldo que se utilizará como base para calcular el SAC.

Aguinaldo cómo calcularlo

¿Las horas extras cuentan para el aguinaldo?

Sí. Las horas extras forman parte de la remuneración y, por lo tanto, se incorporan al cálculo del aguinaldo.

Lo mismo ocurre con otros conceptos remunerativos como:

Horas suplementarias.

Comisiones.

Adicional por antigüedad.

Presentismo.

Bonificaciones remunerativas.

Adicionales por función o convenio.

En cambio, quedan excluidos los conceptos no remunerativos, reintegros de gastos y bonos extraordinarios que no integran el salario habitual.

Un ejemplo práctico: Si un trabajador tuvo durante el semestre un mejor sueldo bruto de $1.400.000 gracias a la realización de horas extras, el aguinaldo será de $700.000. En caso de que el mejor salario haya incluido comisiones, premios o adicionales remunerativos, esos importes también se computarán para determinar el SAC.

¿Qué pasa si trabajé menos de seis meses?

Los trabajadores que ingresaron recientemente a una empresa también tienen derecho a cobrar aguinaldo, aunque de manera proporcional al tiempo trabajado.

Para calcularlo se toma el mejor sueldo del período y se aplica la proporción correspondiente según la cantidad de días efectivamente trabajados durante el semestre.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de junio de 2026?

La legislación vigente establece que la primera cuota del Sueldo Anual Complementario debe abonarse hasta el 30 de junio de 2026.

No obstante, la normativa contempla un plazo adicional de hasta cuatro días hábiles para completar el depósito, por lo que algunas empresas podrían acreditarlo durante los primeros días de julio.

Cómo sé si recibo aguinaldo en junio

Quiénes cobran aguinaldo

El beneficio alcanza a:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Empleados del sector público.

Personal de casas particulares registrado.

Jubilados y pensionados.

Por el contrario, los monotributistas, autónomos y trabajadores informales no perciben aguinaldo porque no están comprendidos dentro del régimen laboral que establece este derecho.

De esta manera, quienes hayan realizado horas extras durante el primer semestre de 2026 podrían recibir un aguinaldo más elevado, ya que esos importes integran la remuneración bruta utilizada para calcular el SAC.