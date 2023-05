Empresarios analizan el rol de Argentina ante la mayor demanda mundial de granos

Empresarios señalaron la importancia de la inversión en innovación en la agricultura argentina ante la mayor demanda global de granos, al participar hoy del evento AmCham Summit, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

Fernando Cozzi, presidente de la filial local de Cargill, dijo que "como Argentina lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que controlamos nosotros, que es la producción, conectarnos como cadena de valor; la demanda va a estar, tenemos que ordenarnos nosotros mismos para producir más".

Detalló que "la producción de granos y oleaginosas mundial está en el orden de 2,7 billones de toneladas" y que "un normal crecimiento de la producción más la mejora en los estándares de alimentación en muchos sectores del mundo, implicaría que hace falta agregar cada año 40 ó 50 millones de toneladas de granos".

"En ese aumento de la demanda, Sudamérica juega un rol importante", afirmó el directivo.

Por su parte, el presidente y CEO de Bayer, Juan Farinati, sostuvo que "el agro es un sector fundamental, 60% de las exportaciones vienen del agro y tiene un potencial para crecer fenomenal".

"El agro hasta ahora ha crecido a través de la resiliencia, llega el momento de llevar el agro a otro nivel, con una visión integral de la cadena agroindustrial", remarcó.

Dijo que "este año hubo una sequía muy importante en argentina, también la hubo en 2008. En ese momento, en la zona núcleo de Argentina llovió 60% de lo que llueve habitualmente, este año llovió 30%".

"Sin embargo, este año Argentina produjo 30% más que en 2008. Lo que podemos ver es que se viene adoptando tecnología y avanzando en un proceso de mejor utilización de los recursos y hacer una agricultura más resiliente", agregó.

Consideró que "hay que seguir ayudando al agricultor argentino para utilizar innovación y tecnología".

"Si no acordamos dentro de cada sector que necesitamos respeto por la propiedad intelectual para fomentar la innovación y la inversión, no hay herramienta que lo venga a resolver, si no tenemos acuerdos la herramienta no sirve, son fundamentales los acuerdos", agregó.

Por último, Alejandro Elsztain, CEO de Cresud, dijo que "si nos insertamos correctamente como un valor estratégico del país y la sociedad lo convalida, el agro le va a volver a traer alegrías a la Argentina".

"Como sus comparables, Brasil o Estados Unidos, creo que volveremos a ser relevantes", concluyó Elsztain.

Con información de Télam