FATCA: cómo funcionará el acuerdo de intercambio con EEUU y lo que falta activar

La AFIP trabaja en afinar los detalles técnicos para poner en marcha el pleno funcionamiento del sistema que permitirá visualizar un capital sin declarar estimado en US$ 100.000 millones. Desde el Frente de Todos destacan que el entendimiento rompe con un cerco tributario de gran magnitud.

El Gobierno firmó con Estados Unidos el acuerdo de intercambio de información que le permitirá monitorear de manera automática los datos de cuentas bancarias y de inversión financiera de argentinos no declaradas en el país de Joe Biden. La AFIP trabaja en afinar los detalles técnicos para poner en marcha el pleno funcionamiento del sistema que permitirá visualizar un capital sin declarar estimado en US$ 100.000 millones. Desde el Frente de Todos destacan que el entendimiento rompe con un cerco tributario de gran magnitud.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, firmaron un Acuerdo en Materia Tributaria (TIEA) que prevé intercambiar información financiera de cuentas individuales y beneficiarios de sociedades de ambos países, y entrará en vigencia el 1 de enero. El país del Norte intercambia información con otras naciones a través de acuerdos intergubernamentales que son habilitados por la ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras. Esta normativa se la conoce como FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y su objetivo es identificar a los estadounidenses que evaden impuestos y combatir la evasión fiscal.

Qué se logró y qué falta para afinar el acuerdo

Desde el organismo recaudador hablan del acuerdo como el más importante de los últimos años ya que permitirá contar con una masa informativa sin precedentes. El cruce de información no tendrá umbral y abarcará tanto a personas físicas como jurídicas, según pudo saber El Destape. Como el entendimiento no modifica ninguna base imponible, no hay requerimientos para someterlo a una discusión legislativa.

Los equipos técnicos de AFIP trabajan ahora en los últimos detalles para readecuar el sistema tributario mediante la aplicación de un software de seguridad que fue solicitado por Estados Unidos para cerrar el acuerdo. También se desarrollan reuniones con las entidades bancarias nacionales para se readapten bajo esta nueva normativa de seguridad. A partir del 1 de enero, el entendimiento tendrá efectos prácticos en la vida real ya que a partir de ese momento todo argentino que quiera abrir una cuenta en Estados Unidos va a tener que presentar una declaración jurada. Es decir, ninguna entidad de ese país se expondría a abrir una cuenta que se encuentre sin declarar.

A contramano de las especulaciones iniciales, todos los estados del país del Norte serán alcanzados por la reglamentación, como los paraísos fiscales en Dakota del Sur o Delaware, pero también en Florida o en Nueva York. En el Gobierno destacan la importancia del acuerdo por las presiones que ejercieron sectores del establishment hasta último momento con el Tesoro norteamericano para que el entendimiento se caiga. Fuentes oficiales precisaron que Estados Unidos es el lugar donde más divisas sin declarar poseen los argentinos que evaden el sistema tributario nacional y se proyecta una base de US$ 100.000 millones, aunque la cifra podría ser incluso mayor.

“Nadie creía que esto iba a pasar, como también dudaron que se lograría levantar el secreto bancario de Uruguay o Suiza, pero después del 2001 toda la información bancaria y financiera se está haciendo disponible”, expresó una fuente oficial al destacar la importancia del acuerdo firmado.

Ahora, el organismo fiscal norteamericano (IRS) deberá informar a Argentina sobre las Cuentas Reportables Argentinas, definidas como Cuentas Financieras mantenidas en instituciones financieras de Estados Unidos, cualquiera sea su tipo, y cuyos titulares sean residentes argentinos. La AFIP recibirá los datos personales de la persona identificada como titular, sin importar que se trate de un individuo o una sociedad conformada, el número de cuenta y el nombre del banco, el monto pagado en concepto de intereses, dividendos, saldos, regalías o cualquier tipo de ingresos.

Las entidades que componen el Grupo de los 6 (G6) manifestaron su apoyo al intercambio de información tributaria. La entidad -conformada por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA)- sostuvo que el entendimiento "fomenta la adopción de políticas de Estado que promuevan el orden fiscal, la equidad tributaria, la lucha contra la evasión fiscal y el logro de acuerdos entre países como forma de integración al mundo".

El Gobierno piensa en un nuevo blanqueo

En este sentido, el Ministerio de Economía elabora un nuevo proyecto de blanqueo orientado a que los fondos que se declaren en Argentina. En principio, la iniciativa no tomaría la base del proyecto del senador Oscar Parrilli, que cuenta con media sanción de la Cámara Alta, el cual plantea crear un fondo para pagar al FMI con los dólares fugados con el macrismo. La meta es que el texto sea aprobado durante las sesiones ordinarias del Congreso que extendió hasta el 30 de diciembre el presidente Alberto Fernández.

Sólo durante el gobierno de Cambiemos, según estimaciones del Banco Central, la formación de activos externos de los residentes se triplicó, superando los 86.000 millones de dólares.

Al respecto, Massa solicitó al Congreso que ponga en marcha "una legislación que promueva la exteriorización y castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que no blanqueen". En diálogo con El Destape Radio, Massa fue consultado por el periodista Roberto Navarro respecto a qué hará el Gobierno con aquellas personas que sean identificadas como evasoras y los ingresos que posean: "No es que no les abrimos la puerta, la tienen abierta sin facilidades. La legislación argentina vigente estable el mecanismo para exteriorizar, el tema es que tienen que pagar mucho".

"En Argentina hubo un blanqueo muy grande, y a pesar de eso mucha gente no aprovechó esas condiciones. Aparecen interrogantes: ¿Qué pasará con quien blanqueó pero no todo? A ese se le debería caer todo el blanqueo. ¿Qué pasará con quien no blanqueó? Son situaciones que hay que resolver", había reflexionado Massa.