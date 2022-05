Nacional, con gol de Emmanuel Gigliotti, venció a Defensor Sporting, en Uruguay

Nacional, con gol del delantero argentino Emmanuel Gigliotti, venció esta tarde a Defensor Sporting por 2 a 0, en condición de visitante, en la prosecución de la 12da fecha del torneo Apertura de la liga uruguaya.

El exatacante de San Lorenzo, Boca Juniors, Independiente y All Boys, entre otros, señaló la apertura a los 5 minutos de juego para el rival de Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores.

Camilo Cándido, a los 22 minutos de la segunda etapa, selló el triunfo ante Defensor, que contó desde el inicio con el volante Fernando Elizari, ex Independiente, Quilmes y San Lorenzo, según el sitio Flashscore.

El 'Bolso', con esta victoria, suma 22 unidades y alcanzó a su clásico rival Peñarol como escoltas del líder Deportivo Maldonado, que acumula 25; en tanto, Defensor quedó décimo, con 16.

Por la noche, Wanderers -rival de Lanús en la Copa Sudamericana-, con el ingreso en el segundo tiempo del delantero argentino Hernán Rivero, ex All Boys, igualó de local en un gol con Montevideo City Torque, que contó como titular al volante Tiago Palacios, ex Platense.

Con el punto sumado, Wanderers se ubicó séptimo en las posiciones con 18 y City Torque, décimo segundo con 11.

Mañana jugarán Cerro Largo-Maldonado, Fénix-Danubio y Albion FC-Cerrito; y el cierre de la 12da fecha será el lunes próximo con Boston River-Liverpool

Con información de Télam