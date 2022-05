Independiente no pudo pasar de fase en la Copa Sudamericana al caer ante Ceará

Independiente no pudo esta noche pasar de fase en la Copa Sudamericana al caer ante Ceará, de Brasil, por 2 a 0, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, en un encuentro con más dudas que aciertos en el que necesitaba ganar y por dos goles de diferencia, para alcanzar aquel objetivo si superaba a su adversario.

Así, al cierre de la sexta y última fecha del grupo G clasificó el equipo brasileño al sumar 18 unidades; el 'Rojo' terminó segundo (12); mientras que General Caballero (4), de Paraguay, fue tercero; y La Guaira (1), de Venezuela, cerró cuarto.

Rodrigo Lindoso, al final del primer tiempo, y John Mendoza, cuando concluía el partido, anotaron para el conjunto de Fortaleza.

Al comienzo de las acciones se mostró punzante el equipo de Avellaneda en procura de sumar el triunfo por no menos de dos goles de diferencia para conseguir el pase de ronda.

Aunque después de los primeros 10 minutos, el de Brasil equilibró el desarrollo, en especial por algunas ventajas que en el fondo ofrecía el dueño de casa. Así, en el tramo final se presentaron los momentos más emotivos del primer capítulo.

Justamente, el primero surgió de un error de Alex Vigo en la mitad de la cancha, con el que facilitó el contraataque adversario comandado por John Mendoza, quien cedió a Vinicius, que atacó por izquierda y cuyo remate lo desvió Sebastián Sosa, que de inmediato con los pies salió a interceptar la carga de Víctor Luis para evitar la caída de la valla local, sobre los 41 minutos.

Un par de minutos después el que se salvó fue el arco visitante ante una buena acción ofensiva colectiva del 'rojo', que culminó con un centro para el cabezazo de Juan Manuel Insaurralde, que desvió muy exigido Joao Ricardo y ante la arremetida de Damián Batallini, apareció Nino Paraiba para despejar.

Cerca del final, el director técnico de Ceará Dorival Silvestre Júnior -el que supo afirmar a Neymar en la primera del Santos, en los comienzos del astro- fue expulsado por protestar en forma airada un fallo del árbitro uruguayo Christian Ferreyra, tras lo cual y en tiempo adicionado su equipo encontró la apertura con el oportunismo de Lindoso al capturar el balón luego de un rebote en el área local y con un tiro bajo y cruzado venció la resistencia de Sosa (45 + 5m).

Para buscar el repunte de su equipo, en el entretiempo, Eduardo Domínguez realizó dos cambios de jugadores y de esquema táctico, para dejar el 4-3-3 por el 4-4-2, con los ingresos de Tomás Pozzo por Damián Battallini y de Leandro Fernández por Andrés Ros, que no pudo festejar con un buen desempeñó en el día de su cumpleaños 29.

Más tarde sumó más cambios ofensivos con la entrada de Gastón Togni por Lucas Rodríguez y Rodrigo Márquez por Alex Vigo, con la desesperada misión a esa altura de ganar por tres goles para superar a Ceará en la clasificación, con lo que logró mayor protagonismo y más cargas hacia el arco rival, pero sin conseguir que el ataque se transformara en 'picante', profundo y bien nutrido por los que debían generar el juego.

A todo esto, el conjunto brasileño supo sostener la ventaja y buscó de contraataque la posibilidad de aumentarla como al final del partido con una espléndida definición de su figura, Mendoza, al primer minuto del tiempo adicionado, con lo que alcanzó la merecida clasificación por ser el mejor equipo de la zona.

En cambio a Independiente, además de sumarle una vez más la airada reacción de su parcialidad, que expresó con cánticos insultantes hacia la directiva su disconformidad, le dejó un mar de dudas para encarar el próximo campeonato de la LPF.

= Síntesis =

Independiente: Sebastian Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero y Alan Soñora; Damián Batallini, Leandro Benegas y Andrés Roa. DT: Eduardo Domínguez.

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio y Víctor Luis; Richard, Rodrigo Lindoso y Richardson; Lima, Vinicius y John Mendoza. DT: Dorival Silvestre Júnior.

Gol en el primer tiempo: 45+5m, Lindoso (C).

Gol en el segundo tiempo: 45+1m, Mendoza (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Tomás Pozzo por Batallini (I); y Leandro Fernández por Roa (I); 20m, Gastón Togni por Rodríguez (I); y Rodrigo Márquez por Vigo (I); 28m, Erick por Lima (C); y Bruno Pacheco por Richard (C); 38m, Cleber por Vinicius (C); 90+1m, Wescley por Richardson (C); y Lucas Ribeiro por V. Luis (C).

Incidencia: A los 45m. PT, fue expulsado Dorival Silvestre Júnior, DT de Ceará, por protestar fallos.

Amonestados: Benegas, Vigo, Insaurralde y Márquez (I). Vinicius, Richard, Richardson y Lima (C).

Árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay).

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Con información de Télam