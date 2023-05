"Pancho" Ferraro: "No tengo dudas de que Mascherano formó un gran plantel"

(Por Julio Martínez) Francisco "Pancho" Ferraro, DT campeón con el seleccionado argentina Sub-20 en Holanda 2005, afirmó que Javier Mascherano "formó un gran plantel", a pesar de las bajas, para el Mundial de la categoría, que se realizará en la Argentina desde el próximo sábado 20 de mayo hasta el domingo 11 de junio.

"No tengo dudas de que Mascherano formó un gran plantel, adecuado a su idea de juego y de acuerdo a los rivales que tendrá enfrente. Si confeccionó esa lista, por algo es", dijo Ferraro en diálogo con Télam.

La Argentina de Mascherano sufrirá las ausencia de los futbolistas que militan en las ligas europeas, como Alejandro Garnacho (Manchester United de Inglaterra), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove de Inglaterra) y Nicolás Paz (Real Madrid de España), quienes no fueron cedidos por sus respectivos clubes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Son grandes jugadores, nadie lo niega, pero acá en nuestro país tenemos grandes chicos para conformar un buen plantel", indicó el exjugador de Chacarita Juniors, Nueva Chicago y All Boys, entre otros.

Argentina logró la clasificación por su condición de organizador ante la decisión de la FIFA de retirarle ese rol a Indonesia, por cuestiones políticas. El equipo de Mascherano se quedó afuera en el Sudamericano de Colombia (finalizó séptimo entre diez participantes), hecho que generó la renuncia del excapitán del seleccionado argentino, quien finalmente revisó su determinación ante el llamado de Lionel Scaloni.

"Nos tocó de esta manera", dijo Ferraro sobre esta situación. "Hay que tratar de disfrutarlo. Ojalá que a Mascherano le vaya bien. Y si lo pidieron otra vez y el propio Mascherano dio marcha atrás para seguir, me parece bárbaro porque se siente capacitado y con fuerzas, que es lo más importante", agregó el ex entrenador de 77 de años.

Para el exDT de Gimnasia de Jujuy y Colón de Santa Fe, que el Mundial se desarrolle en suelo argentino "es muy bueno" y desestimó que se convierta en una presión para los jugadores.

"Yo creo que es muy lindo jugar acá. La gente tiene que alentar. Ya lo vivimos en el 2001 (Argentina se consagró en el estadio de Vélez) y lo ganamos. Tenemos la experiencia y un recuerdo muy bueno", apuntó Ferraro.

La gran conquista en Holanda 2005, que lo tuvo como entrenador de Lionel Messi y Sergio Agüero, significa "un momento de recuerdos gratos" para Ferraro.

"Hubo que trabajar un par de meses para poder armar ese plantel. Pudimos sacar cosas del Sudamericano, con Hugo Tocalli, y en los cinco meses trabajamos para formar ese plantel y a medida que fueron pasando los partidos nos quedamos más tranquilos, porque el inicio fue malo. Después apareció el equipo", rememoró Ferraro.

Para el hincha, aquel torneo quedó en la historia, no sólo por el título, el primero de Messi con el seleccionado argentino, sino porque el máximo goleador de la Argentina empezó como suplente, relegado por Gustavo Oberman.

"La gente siempre me recuerda que Messi no empezó como titular ese torneo. Siempre digo que en la última práctica, el doctor Daniel Martínez me dijo que tenía una pequeña molestia en el posterior, que no era grave, pero que le molestaba. Por eso no entró. Lo que nunca me preguntan es por qué lo saqué en el partido con Alemania", señaló Ferraro a Télam.

"En ese partido entró Agüero por Oberman. El "Kun" generalmente entraba a los 15 o 20 minutos del segundo tiempo, pero lo echaron al "Chaco" (Juan Manuel) Torres, por doble amarilla, y tuve que poner a Lucas Biglia en lugar de Messi. Leo salió, tuvimos una charla después de la cena y me ofreció disculpas", dijo Ferraro.

"Él me dijo que quería jugar y yo le dije que se quedara tranquilo conmigo, pero que no me lo hiciera más a mí y a ningún técnico, pero se lo hizo a todos. Él es así, siempre quiere jugar", expresó "Pancho" ante Télam.

Ferraro dirigió a un Messi de 18 años y, por supuesto, no se imaginó semejante trayectoria: "Lo que me sorprende es cómo se mantiene durante tantos años. En nivel de elite. Son muchos años siendo el mejor del mundo. Con el correr de los años lo disfruté, como lo hago ahora. De cuando estuvo en Barcelona, en la Selección y el Paris Saint-Germain (PSG). Ojalá siga un tiempo más y sea feliz donde vaya".

A propósito del presente de Messi en PSG, donde recibe silbidos por parte de los "ultras" en los partidos como local, Ferraro fue directo: "Los del PSG no entienden nada. Silbarlo a Messi es no entender nada del fútbol. Me gustaría que Messi siga jugando y que llegue al próximo Mundial; el tema será cómo se sentirá más adelante".

Ferraro, a sus 77 años, disfruta de su familia, que incluye varios nietos, en su domicilio porteño. "Siempre estuve acá, aunque me tocó dirigir bastante en el interior", aclara. A su vez, negó un regreso al fútbol: "Ya está para mí, estoy bien así".

Con información de Télam