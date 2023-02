Pese a situación conflictiva Merolla será anotado en Huracán para lista por Libertadores

Pese a la situación conflictiva que mantiene con el club, el defensor Lucas Merolla será anotado en la lista de buena fe de Huracán, que esta semana iniciará su participación en fase previa de la Copa Libertadores enfrentando como visitante a Boston River, de Montevideo.

El presidente de la institución de Parque de los Patricios, David Garzón, confirmó que el zaguero central, de 27 años, estará incluido en la nómina que el DT Diego Dabove tendrá para animar el campeonato continental, que ya superó la primera etapa preliminar.

“(Lucas) Merolla estará en la lista de buena fe de la Copa (Libertadores). Ojalá recapacite y si lo hace podamos contar con él” se esperanzó el titular del ‘Globo’ en declaraciones al programa partidario ‘Habla Huracán’.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Hasta último momento vamos a confiar en que el jugador renueve” insistió el dirigente.

Merolla, cuyo contrato vence en junio venidero, no extendió su vínculo con Huracán, que resolvió no utilizarlo hasta tanto no modifique su postura y solucione la situación contractual.

El defensor, que tiene una propuesta para irse al FC Riga de Letonia (1.700.000 dólares por su pase), se entrena aparte con un preparador físico, marginado del plantel que conduce el DT Dabove.

También será incluido en la lista copera el mediocampista Lucas Castro, quien permanecerá en la entidad, a pesar del interés tanto de Sarmiento de Junín como Newell’s Old Boys de contar con sus servicios.

“Hablé con el ‘Pata’ (Lucas Castro) en buenos términos. Continuará vamos a seguir teniéndolo en cuenta” sostuvo el entrenador ‘quemero’, tras la victoria del viernes último ante Barracas Central, por 2-0, por la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF)

El plantel practicó hoy en La Quemita, con miras al choque de ida de la segunda llave preliminar del máximo torneo continental a jugarse este miércoles en el estadio Centenario de la capital uruguaya ante Boston River.

Con información de Télam