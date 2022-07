Atlético Tucumán hizo valer su invicto y se lo sacó a Gimnasia con autoridad

Atlético Tucumán dio un golpe sobre la mesa y ratificó su buen presente como uno de los tres invictos de la Liga Profesional junto a Newell's Old Boys y Platense al vencer por 2 a 0 y despojar de ese privilegio a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio José Fierro para trepar al tercer escalón del certamen tras siete jornadas.

Gimnasia llegó a Tucumán con la posibilidad concreta de atrapar en soledad la punta del campeonato luego de justamente el empate de ayer entre los oteros dos invictos, Newell's y Platense, 1 a 1, en Vicente López, donde los rosarinos no pudieron sacar más ventaja que la unidad de diferencia que ahora le llevan a los platenses.

Pero el local tenía otra idea, según confesó la figura del encuentro, Joaquín Pereyra, al asegurar que los dirigidos por Lucas Pusineri salieron "a meter en su arco a Gimnasia desde el primer minuto".

Y gran razón tuvo Pereyra, porque a los 22 segundos ya estaba en ventaja el conjunto tucumano tras un gol de "palomita" de Augusto Lotti tras un rebote largo del arquero Rodrigo Rey, en el que es el tanto más prematuro desde que comenzó este campeonato.

Pero no se quedó en eso el conjunto local, alentado como siempre por su bulliciosa parcialidad que volvió a copar las instalaciones del José Fierro, y siguió atacando con criterio pero además defendiéndose con solidez a través de su equilibrado retroceso.

"La verdad que estamos jugando bien, cambiamos la forma de hacerlo y estamos muy motivados. Y todo esto es gracias a Lucas", expresó al término del encuentro Ramiro Carrera, uno de los responsables de ese "equilibrio", en reconocimiento a su entrenador.

Es que nunca sacó el pie del acelerador el "Decano" y en los albores de la segunda etapa cerró prematuramente el resultado con una gran acción personal de Ramiro Ruiz Rodríguez por izquierda, que se sacó a dos rivales de encima con velocidad y habilidad para luego derrocar con un derechazo muy sesgado a Rey.

El tucumano de 22 años marcó su segundo gol en este campeonato y su crecimiento es notable desde que precisamente llegó Pusineri al club albiceleste del NOA.

De esta manera Atlético Tucumán se quedó con 13 puntos, uno menos que su rival de hoy y dos por debajo del mencionado Newell's, sin derrotas en el certamen y con perspectivas de seguir creciendo.

De hecho y para ello sigue reforzando su equipo, ya que acaba de sumar al delantero paraguayo Enrique Borja, de Sol de América, y al volante de Mateo Carabajal de Argentinos Juniors.

Pero las elecciones de los refuerzos también fueron un acierto de Pusineri, respaldado por su directiva, ya que hoy el arquero boliviano Carlos Lampe volvió a ser figura y Jonathan Sandoval y el mediocampista colombiano Andrés Balanta también suman buenas prestaciones.

Por eso el propio Carrera sentenció en el final que si bien "la pelea por el descenso hoy es una realidad, de a poco todo el grupo empieza a mirar la tabla de posiciones hacia arriba".

- Síntesis -

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Gimnasia (LP): Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Matías Melluso; Lautaro Chávez, Agustín Cardozo y Brahian Alemán; Ramón Sosa, Franco Soldano y Eric Ramírez. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el primer tiempo: 1m. Lotti (AT).

Gol en el segundo tiempo: 17m. Ruiz Rodríguez (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Matías Miranda por Chávez (AT), 22m. Cristian Menéndez por Lotti (AT), 31m. Tomás Muro por Sosa (G) y Germán Guiffrey por Piris (G),

354m. Renzo Tesuri por Rius (AT) y Eugenio Isnaldo por Ruiz Rodríguez (AT); 41m. Andrés Balanta por Carrera (AT) y Franciscoi Di Franco por Pereyra (AT).

Amonestados: Bianchi, Menéndez y Di Franco (AT). Morales, Miranda y Alemán (G).

Cancha: Estadio "José Fierro" (Atlético Tucumán).

Árbitro: Darío Herrera.

Con información de Télam