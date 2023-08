Ardiles elogia a Harry Kane tras su salida del Tottenham

El ex futbolista argentino Osvaldo César Ardiles, campeón mundial en Argentina 1978, elogió hoy al delantero Harry Kane, quien pasó del Tottenham Hotspur ingles al Bayern Munich alemán, y lo describió como "el mejor jugador en la historia del club londinense".

"Me siento muy privilegiado de haber sido testigo de la carrera del mejor jugador inglés de su generación, posiblemente el mejor de todos los tiempos, desde su debut donde muchos 'expertos', incluido yo, dijeron: 'Sí, buen jugador pero no tan especial'. A través de su dedicación, su profesionalismo" manifestó Ardiles, ex emblema del equipo inglés entres 1979 y 1988.

El ex mediocampista, quien en Argentina jugó para Instituto de Córdoba y Huracán, añadió: "Con el apoyo de su familia y de toda la familia del Tottenham, se convirtió en el jugador extraordinario que es ahora. Todo lo mejor Harry en tu nuevo esfuerzo. Y para nosotros, apoyo total a Ange (Postecoglou, DT del equipo), los jugadores y al club que siempre es más grande que cualquier individuo".

Kane, de 30 años, goleador y capitán del seleccionado de Inglaterra, pese a que todavía no realizó su revisión médica ni firmó contrato, solicitó al DT del Bayern Munich Thomas Tuchel jugar esta tarde desde las 15.45 ante Leipzig, por la Supercopa alemana, y si bien no es seguro que sea incluido, en el caso de hacerlo y ganarla sería el primer trofeo de su carrera tras 10 años de trayectoria.

El delantero se despidió del Tottenham, equipo en el que desde que debutó en 2013 jugó 435 partidos (a nivel nacional e internacional) y anotó 280 goles.

Con información de Télam