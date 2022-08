Universidad Católica, del DT argentino Holan, empata en el fútbol chileno

Universidad Católica, del técnico argentino Ariel Holan, igualó esta noche 1-1 con Everton, en Viña del Mar, en uno de los anticipos de la fecha 21 del campeonato de Primera División del fútbol de Chile.

En el estadio Sausalito, el equipo local, conducido por el también DT argentino Francisco Meneghini, se puso en ventaja por intermedio de una conquista de Matías Campos López (St. 30m.)

El conjunto de San Carlos de Apoquindo, que orienta el exDT de Independiente, estableció la paridad, a través del uruguayo Gary Kagelmacher (St. 39m.).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En Universidad Católica (26 puntos) se alistaron el arquero Matías Dituro (ex Douglas Haig de Pergamino), el mediocampista Luciano Aued (ex Racing Club) y el atacante Fernando Zampedri (ex Atlético Tucumán y Rosario Central).

En Everton (29), por su lado, se desempeñaron los ex Boca Juniors, Julio Barroso y Adrián Sánchez.

Cobresal, con un gol del delantero Gastón Lezcano (ex Lamadrid y Barracas Central), empató 1-1 con La Serena, el equipo que dirige el técnico santafesino Pablo Marini (exentrenador de Unión).

El tercer empate de la jornada se dio en Rancagua entre O’Higgins (que orienta el DT rosarino Mariano Soso) y Curicó Unido, que finalizaron los 90 minutos sin goles en el tanteador.

Mañana, a partir de las 19.15, el líder Colo Colo (42 puntos) se medirá con Deportivo Antofagasta (18). Los restantes partidos serán Palestino-Audax Italiano, Unión Española-Universidad de Chile y Ñublense-Coquimbo Unido.

Con información de Télam