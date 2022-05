Luis Suárez no definió su futuro pero admite que recibió propuestas desde Argentina y Brasil

El delantero uruguayo Luis Suárez, desvinculado del Atlético de Madrid español, aseguró que aún no tiene definido dónde jugará la próxima temporada aunque mencionó que recibió propuestas de equipos de varias partes del mundo, entre ellos de Argentina y Brasil.

"Créanme, todavía no he decidido dónde voy a jugar la próxima temporada. Recibí muchas ofertas. Se me han acercado clubes de Argentina, Brasil y México, pero quiero volver a jugar a un alto nivel competitivo. Estoy enfocado en el fútbol europeo" dijo el exdelantero del Ajax de Países Bajos, Liverpool de Inglaterra y Barcelona de España en el programa El Larguero de España.

Será muy improbable que Suárez regrese ahora a Sudamérica ya que tiene la intención de seguir jugando en el fútbol de Europa e incluso tomó forma la noticia de que su futuro podría estar ligado al Fenerbahçe de Turquía pedido por el entrenador portugués Jorge Jesús.

Sobre su ida del Atlético de Madrid, el uruguayo señaló: "Me hubiese gustado estar un año más en el Atlético. Sabiendo que la exigencia es cada vez más grande, pero capacitado para cumplir. Me comunicó mi marcha el día anterior a mi despedida Rafael Alique, director de comunicación del Atlético. Después de eso no hablé ni con el DT Diego Simeone, ni algún directivo".

Sobre la posibilidad de reencontrase con su amigo Lionel Messi en el futuro, el oriental afirmó: "¿Con Messi en Miami en unos años? Ojalá. Dentro y fuera de la cancha estamos muy bien juntos. No hay nada mejor que ver a dos compañeros felices fuera para que rindan adentro".

Con información de Télam