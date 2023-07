El chileno Arturo Vidal fue presentado como nuevo refuerzo de Paranaense tras mal paso en Flamengo

El delantero chileno Arturo Vidal fue presentado hoy como nuevo futbolista de Atlético Paranaense, de Brasil, por seis meses tras un breve y mal paso por Flamengo.

"La verdad es que para mí es muy lindo estar acá. Mi primera impresión es que las instalaciones son increíbles", destacó en el video oficial difundido por el club.

"El complejo que tiene me deja feliz y me encanta estar acá. La historia es muy grande del club. No usaré el 23 porque ya lo tiene otro jugador y no quiero problemas, ja. La uso desde el Sub-15 de Chile cuando no tenía lugar pero luchándola fui el único que llegó a Europa", completó.

Vidal, bicampeón de América con su seleccionado, pasó por Colo Colo en su país, Inter, de Italia; Bayern Múnich, de Alemania, y Barcelona, de España.

Con información de Télam