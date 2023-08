Beltrán, antes de viajar a Italia: "Cumplí mi sueño de salir campeón en el Monumental con River"

(Se agregan datos sobre la transferencia)

El centrodelantero Lucas Beltrán, recientemente transferido a la Fiorentina, expresó su satisfacción por haber cumplido ese paso en su carrera profesional después de "salir campeón en el Monumental con la camiseta de River".

"Cumplí ese sueño, pude estar a la atura y soy un agradecido. Me hubiese gustado irme con la clasificación a cuartos de final (en la Copa Libertadores), pero igualmente estoy contento con esta oportunidad", declaró al regreso de su Córdoba natal a Buenos Aires para emprender el viaje a Italia.

"Pasó todo muy rápido, hace un año y medio estaba en Colón (a préstamo). Esa experiencia me sirvió para crecer, me abrieron las puertas del club y me dieron mucha confianza. Luego me tocó volver a River y pude estar a la altura. Hoy soy un jugador diferente gracias a esa confianza que me brindaron en su momento Marcelo (Gallardo), Martín (Demichelis) y mis compañeros", agradeció.

Beltrán fue comprado por River a Instituto de Córdoba en diciembre de 2015 a cambio de 1 millón de dólares por pedido de Gallardo, quien tres años después lo hizo debutar en la primera división a pocos días de la final en Madrid de la Copa Libertadores.

En la temporada 2021-22 pasó a préstamo a Colón de Santa Fe y se asentó con un registro de 39 partidos y 6 tantos. Volvió a River vencida la cesión y se ganó la titularidad en el equipo de Martín Demichelis, tras competir con figuras de experiencia y renombre internacional como el colombiano Miguel Borja y el venezolano Salomón Rondón.

Sumadas sus dos etapas en Núñez, el cordobés consiguió 22 goles en 78 encuentros y fue campeón de la última Liga Profesional como máximo anotador de River con 12 conquistas.

Beltrán, de 22 años, firmará un contrato de cinco temporadas con la Fiorentina, que le pagó a River un monto de 12.595.000 millones de euros por el pase, junto con otros 12.595.000 millones en concepto de objetivos. De esta manera, la operación puede extenderse en el futuro a 25 millones. Además, se acordó un 10% de plusvalía, en caso de una futura transferencia.

"En estos días pensaba cuando me vine desde Córdoba en colectivo, con 14 años. Soy un agradecido a todos los que me ayudaron en este camino. Espero poder llegar allá y ponerme a disposición", declaró sobre su pase confirmado dos días después de sufrir un golpe con River, tras la derrota por penales ante Inter de Brasil por la Copa Libertadores.

"Todavía estoy tratando de digerir la eliminación, la verdad es que sigo un poco golpeado como todo el vestuario. Para nosotros era importante pasar de fase como marca la historia de River, estamos todos muy tristes, hay que poner la cara y seguramente los chicos lo harán de la mejor manera", apuntó sobre la frustración en el torneo internacional.

Beltrán formalizará en Florencia su vínculo con el club "viola" y se sumará a un plantel que ya tiene a los argentinos Lucas Martínez Quarta -excompañero en River-, Gino Infantino y Nicolás González.

Con información de Télam