Debut con victoria del Real Madrid de Deck en el básquetbol de España

Real Madrid, con el concurso de Gabriel Deck, arrancó exitosamente su actuación en la Liga Endesa del básquetbol de España, al doblegar como visitante al Basquet Girona, por 94-88, en un partido correspondiente a la jornada inaugural de la competencia.

El partido se desarrolló en el Palau Girona Fontajau y el triunfo del elenco ‘merengue’ se consumó con esta progresión: Real Madrid 17-20, 45-36, 69-57 y 94-88.

El santiagueño Deck, de 27 años, arrancó como titular en el ganador de la Supercopa el pasado fin de semana (venció a Barcelona por 89-83, en suplementario, en Sevilla) y estuvo en cancha durante 13 minutos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El exjugador de San Lorenzo y Oklahoma City Thunder de la NBA apenas aportó 2 tantos (1-3 en dobles) y 2 rebotes, mientras que contabilizó tres pérdidas de balón.

El máximo anotador de los dirigidos por el DT Chus Mateo resultó el alero croata Mario Hezonja, quien concluyó con una planilla de 23 unidades (5-7 en triples) y 7 rebotes.

En el quinteto catalán, que sumó su primer encuentro en la elite del básquetbol hispano, saltaron desde el banco de los relevos los argentinos Máximo Fjellerup y Patricio Garino

El tresarroyense Fjellerup (ex San Lorenzo) anotó 8 puntos (4-6 en dobles, 0-3 en triples), tomó 2 rebotes y propició un rebote en 14m., mientras que el marplatense Garino (ex Orlando Magic de la NBA) no convirtió (apenas falló un lanzamiento triple), capturó un rebote y generó un recupero en los 8m. que estuvo en cancha, según indicó un informe de la ACB.

La jornada inaugural continuará mañana con la siguiente programación:

A las 14.00 hora argentina: Obradoiro (con Fernando Zurbriggen)-Zaragoza y Fuenlabrada (Juan Francisco Fernández)-Granada

A las 16.30: Baxi Manresa (Juan Pablo Vaulet)-Lenovo Tenerife y UCAM Murcia-Río Breogán.

La fecha se completará el viernes con los choques Baskonia-Unicaja Málaga, Betis-Valencia, Gran Canaria (Nicolás Brussino)-Barcelona (Nicolás Laprovíttola) y Joventut-Bilbao Basket.

Con información de Télam