Sánchez Paredes será titular en equipo de Chaco For Ever que enfrenta a All Boys

24 de febrero, 2022 | 16.26

El mediocampista Diego Sánchez Paredes será titular en el equipo de Chaco For Ever que este sábado visitará a All Boys, en Buenos Aires, por la tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol. El técnico del conjunto chaqueño, Daniel Cravero, resolvió que el exBoca Unidos de Corrientes, de 30 años, recupere su lugar en la zona central, en sustitución de Alvaro Cuello, quien se desempeñó en el triunfo ante Gimnasia de Mendoza (1-0). Además, el atacante Luciano Giménez Aranda, surgido de las divisiones formativas de Boca Juniors, podría ser uno de los componentes del tándem ofensivo, junto a Martín Garnerone. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE La probable formación que dispondrá Cravero incluirá a Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Sánchez Paredes, Emanuel Díaz y Gonzalo Lucero; Garnerone y Giménez Aranda o Matías Romero. Chaco For Ever, con 4 unidades, se enfrentará a All Boys (6), en el estadio Islas Malvinas de Floresta, a partir de las 17.00 del sábado, con el arbitraje de Andrés Gariano. Con información de Télam