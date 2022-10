Internacional, con argentino Bustos, empató con Coritiba y se alejó de punta en Brasil

Internacional, con el lateral derecho argentino Fabricio Bustos desde el inicio, y con su compatriota el delantero Braian Romero -ingresado en el segundo tiempo- empató esta noche 1-1 con Coritiba, por la fecha 33 del torneo conocido como Brasileirao, el fútbol brasileño de primera división.

El resultado le permitió al conjunto de Porto Alegre llegar a las 61 unidades y quedar a 10 del provisorio puntero, Palmeiras, cuando quedan solamente 15 por disputar.

Luciano Castán puso en ventaja al equipo local y su par de Porto Alegre pudo igualar a través de Vitao.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, San Pablo, con los delanteros argentinos Nahuel Bustos (ex Talleres de Córdoba) y Jonathan Calleri (ex Boca Junors y All Boys), más el ingreso del volante Giuliano Galoppo (exBanfield) venció de visitante a Juventude por 2 a 1.

Reinaldo y Paulo Henrique, en contra de su valla señalaron los tantos del vencedor y Capixaba anotò para el elenco local.

Por su parte, Fluminense, con otro delantero argentino, Germán Cano (ex Lanús, Colón de Santa Fe y Chacarita Juniors), uno de los goleadores del certamen, igualó 2 a 2 con Botafogo, que contó con su compatriota el zaguero Víctor Cuesta (ex Independiente, Arsenal y Huracán), en uno de los clásicos de Río de Janeiro.

Carlos Eduardo y Jeffinho pusieron en ventaja al equipo visitante y el 'Flu' logró el posterior empate por intermedio de Ganso, de tiro penal, y Matheus Martins.

En otros partidos, Goianiense, con el atacante Diego Churín, venció a Ceará 1-0; y Goiás hizo lo propio ante Cuiabá por 2-1.

Con información de Télam