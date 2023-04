El Veda va por todo en el Clásico Vale Dori en San Isidro

El Veda, con la monta del jockey paraguayo Eduardo Ortega Pavón, es el indicado para ganar mañana el Clásico Vale Dori, una prueba de 1.200 metros de arena con un premio de 1.440.000 pesos que se disputará en el noveno turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.

El Veda es un hijo de Manipulador que está en manos del entrenador Nicolás Martín Ferro y que cuenta con una campaña de 4 victorias oficiales sobre 22 carreras. Viene de un segundo puesto de Empereradora en un registro de 1m 11s 20/100 para los 1.200 metros de arena. Mañana jugará todas sus chances a ganador.

Near You, un hijo de Remote, está en la línea de largada para darle pelea. Near You será corrido por el jockey brasileño Francisco Goncalves y es entrenado por Luís Correa Arenha. Tiene 2 triunfos sobre 5 carreras y defiende los gloriosos colores del stud Vacación.

Los otros anotados son Tarde Libre, Salsa Para Vivir, Mopsopia - lance caro -, At A Glance, Life Starts Now y Armerina.

El clásico Vale Dori se largará a las 18. Hay, además, 27.000.000 pesos en pozos garantizados e incrementos para que los apostadores hagan su juego. La reunión hípica en San Isidro comienza a las 14.

Con información de Télam