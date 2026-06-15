Volver al papel para entender el Mundial: "Sobremesa", la guía independiente que rescata la mística de las viejas revistas

El avance de las pantallas y la inmediatez de las redes sociales nos acostumbraron a un consumo de información vertiginoso, casi efímero. Sin embargo, en la antesala de la Copa Mundial 2026, un proyecto editorial independiente propone encender los motores bajando un cambio. Un grupo de periodistas guiados por las ganas de escribir distinto hicieronSobremesa, una propuesta autogestionada que busca recuperar el papel más allá de lo rápido, de lo voraz y de lo efímero.

El proyecto no se queda en una nostalgia. Y no es solo para entender el Mundial: es para entender el fútbol. Si bien nace como una herramienta indispensable para acompañar el durante, lo más sobresaliente pasa por cuatro cosas: sus redactores. Matías Baldo, es uno de los incanzables periodistas que tratan volver el tiempo atrás y hacer que el periodismo vuelva a tener algo de lo que tuvo en una época pasada. Nahuel Lanzón, por su parte, participa con datos y minucias de lo que más sabes -y pocos saben- el fútbol que casi nadie ve: el alternativo. El de los equipos africanos, asiáticos y centroamericano que, en pleno mundial, toman el control. Asimismo junto con Pablo Vignone y Marcos Schieda, tomaron el trabajo arduo de de hacer una revista propia que dura mucho más allá de de un simple mes.

A diferencia de los fríos archivos de datos que inundan la web, Sobremesa apuesta por una mirada futbolera, narrativa y cultural. En sus páginas conviven análisis tácticos, perfiles profundos, historias mínimas y el contexto necesario para entender a las selecciones y protagonistas que buscarán la gloria en 2026.

El nombre elegido para la publicación no es casualidad y encierra un doble propósito que conecta directo con la idiosincrasia argentina. El ritual del debate que evoca esas charlas apasionadas, interminables y bien futboleras que se extienden mucho más allá de la comida. Pero también la idea de reivindicar el papel.

La guía fue realizada por Matías Baldo, periodista y escritor especializado en fútbol sudamericano e internacional, con experiencia en coberturas, contenidos editoriales y proyectos vinculados al ecosistema del fútbol global. Matías escribió Dorados y Eternos, libro publicado por Penguin Random House, en 2016.

La publicación está disponible en formato físico para Argentina y en versión digital para todo el mundo.

Para más información, compras o consultas:

Tienda online para Argentina, libro físico: https://sobremesa10.mitiendanube.com/productos/sobremesa-guia-mundial-2026/

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