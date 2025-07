Elevan pedido de juicio a Lucas Acosta, arquero de Sarmiento, por amenazar a su exnovia

Pidieron juicio oral y público para el arquero Lucas Acosta, de Sarmiento de Junín, por amenazas a su expareja.

El fiscal interino de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº32Leonel, Gómez Barbella, pidió que el arquero de Sarmiento de Junín, Lucas Mauricio Acosta, sea llevado a juicio oral y público por amenazas coactivas a su exnovia y por haber divulgado un video íntimo sin consentimiento.

Según consta en la solicitud del fiscal, los hechos habrían ocurrido el 19 de julio del 2025, luego de que la mujer encontrarar en el parabrisas de su auto, estacionado sobre la calle Gaspar Campos al 1000, en Vicente López, una nota fabricada con recortes de revistas y diarios.

La amenaza que recibió la mujer: “Hija de puta, si no dejas a tu novio subo el video”. Incluso, la víctima comprobó que la intimidación se concretó algunas horas más tarde, a través de un video íntimo difundido en una red social sin su consentimiento, en el que le practica sexo oral a Acosta.

La daminificada fue advertida de la situación a través de un usuario en la red social TikTok, quien le envió una captura de pantalla del video en la que se observaba el material en cuestión junto a un enlace a su perfil y una imagen de ella con otra amiga.

El 14 de agosto, el acusado volvió a contactar a su ex. La llamó y le dijo: “¿Así que me denunciaste? Hija de re mil puta, ahora cuidate porque te mando a matar”. De inmediato, le envió un mensaje de WhatsApp reforzando la amenaza: “Así que me denunciaste hdp, cuidate porque te mato”. En la investigación, se sumaron varios elementos que prueban las amenazas, como también las capturas del video y de TikTok, constancias médicas, análisis de los teléfonos secuestrados, testimoniales de la denunciante y de allegados, informes de cámaras de seguridad y el testimonio del propio imputado.

Al ser llamado a indagatoria, Acosta manifestó que nunca fue informado de que su exnovia era la denunciante y negó haber estado en Buenos Aires en los días que se atribuyen los hechos, salvo por motivos laborales. Además, el arquero, de 30 años, aceptó que tenía la aplicación Telegram instalada, pero adujo que no tenía la cuenta activa, desmintió haber subido videos y rechazó que el mensaje amenzante haya sido de su autoría, ya que argumentó que le habían robado el teléfono.

Más allá de su exposición, el fiscal determinó que Acosta fue quien envió información sensible a terceros de la víctima, como el video, su número telefónico y el lugar de trabajo. Por otro lado, consideró que el video en cuestión difundido incluía una captura de la mujer junto a una amiga, situación que implicaba un conocimiento personal de su entorno.

Según la investigación, la línea usada para amedrentarla fue atribuida a una mujer, que fue sobreseída el 23 de diciembre de 2024. El fiscal concluyó también que la conducta de Acosta se enlista dentro de los parámetros de la Ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres,como también en la Ley Olimpia, que introdujo el concepto de violencia digital.

El amrco legal propuesto es el de amenazas coactivas reiteradas en calidad de autor, por lo que Gómez Barbella pidió que el caso avance a juicio oral y público, a fin de determinar la eventual responsabilidad penal de Acosta. El arquero ya había sido detenido el año pasado, luego de un planteo del MPF, aunque terminó siendo excarcelado.