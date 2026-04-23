Villarreal vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo domingo 26 de abril, Celta visita a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Liga.
Así llegan Villarreal y Celta
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal llega con resultado de empate, -, ante Real Oviedo. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta cayó derrotado 0 a 1 ante Barcelona. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 7 goles y recibió 11.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el tercer puesto con 61 puntos (19 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 44 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (11 PG - 11 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|82
|32
|27
|1
|4
|55
|2
|Real Madrid
|73
|32
|23
|4
|5
|37
|3
|Villarreal
|61
|31
|19
|4
|8
|20
|4
|Atlético de Madrid
|57
|32
|17
|6
|9
|18
|6
|Celta
|44
|32
|11
|11
|10
|3
Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 32: vs Celta: 26 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Levante: 2 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Mallorca: 10 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Sevilla: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 34: vs Elche: 3 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Atlético de Madrid: 9 de mayo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 36: vs Levante: 12 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Celta, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas