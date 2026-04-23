Villarreal vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo domingo 26 de abril, Celta visita a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Liga.

Así llegan Villarreal y Celta

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

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Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega con resultado de empate, -, ante Real Oviedo. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta cayó derrotado 0 a 1 ante Barcelona. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 7 goles y recibió 11.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 31 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el tercer puesto con 61 puntos (19 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 44 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (11 PG - 11 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 82 32 27 1 4 55 2 Real Madrid 73 32 23 4 5 37 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 4 Atlético de Madrid 57 32 17 6 9 18 6 Celta 44 32 11 11 10 3

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Celta: 26 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Levante: 2 de mayo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Mallorca: 10 de mayo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Sevilla: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 34: vs Elche: 3 de mayo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Atlético de Madrid: 9 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Levante: 12 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Celta, según país