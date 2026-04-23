Peor que la inflación de Milei: Jujuy lidera el ranking nacional con las mayores subas del costo de vida en 2026

La inflación en Argentina volvió a acelerarse en marzo y marcó un 3,4% a nivel nacional. En ese contexto, la provincia de Jujuy, gobernada por Carlos Sadir, superó la media con un 3,6% y se ubicó entre las jurisdicciones con mayores aumentos del costo de vida, según datos relevados por Politikón Chaco. Desde la legislatura provincial apuntan contra el gobernador que no logra contener los aumentos, en una dinámica de gestión que la comparó con la política económica nacional encabezada por Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

La tendencia también se confirma en el acumulado del primer trimestre de 2026. A nivel nacional, la inflación alcanzó el 9,4% y superó el 8,6% registrado en el mismo período del año pasado. Sin embargo, Jujuy encabeza el ranking con un 10,2%, seguida por Tucumán, que registró un 9,6%.

El informe de Politikón Chaco indica además que siete provincias experimentaron una aceleración inflacionaria respecto del mes anterior, mientras que solo tres lograron moderar el ritmo de subas. Santa Fe y Mendoza también integran el grupo con mayores variaciones, seguida de Neuquén se ubicó apenas por debajo con el 3,5%. En el otro extremo, Río Negro registró la menor suba del mes con un 1,9%, consolidándose como la provincia con menor presión inflacionaria en este período.

Las críticas a la situación económica también se expresaron desde la Legislatura provincial. El diputado del PTS, Gastón Remy, advirtió que, si se contempla el fuerte incremento en los combustibles, la inflación real “se acerca más al 4,1%”. En ese sentido, el legislador remarcó que la medición oficial del INDEC no logra reflejar el impacto de un mes atravesado por siete subas en los precios de las naftas, que acumularon cerca de un 20%.

“La incidencia que se le da es muy baja y no condice con lo que pasó en la realidad”, afirmó. En esa línea, alertó sobre el deterioro del poder adquisitivo, al señalar que los acuerdos salariales quedaron rezagados frente a la suba de precios. “Las pautas salariales no estuvieron ni cerca de la inflación acumulada del primer trimestre”, que fue del 10,2%, sostuvo. El diputado consideró que no existen señales concretas de desaceleración inflacionaria: “No hay un horizonte de baja de la inflación”.

Por último, Remy describió un escenario complejo para el comercio en Jujuy, marcado por la caída del consumo y el cierre de negocios. “Llevamos entre nueve y diez meses de retracción. No hay forma de que no se deterioren los pequeños comercios”, señaló en diálogo con el medio local. En ese contexto, advirtió sobre la llamada “trampa de la austeridad”, donde el ajuste deriva en menor consumo, caída de la recaudación y profundización de la recesión. “Es un círculo vicioso”, concluyó.