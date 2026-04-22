Dónde nació Marc Anthony: de qué nacionalidad es el cantante

Marc Anthony. (Crédito de foto: Roy Rochlin/Getty Images)

Marc Anthony es uno de los cantantes más influyentes de la música latina contemporánea. Reconocido por su potente voz y su capacidad para transmitir emoción en cada interpretación, se ha consolidado como una figura central de la salsa y el pop latino. A lo largo de su carrera, ha logrado conquistar audiencias en todo el mundo, combinando ritmos tradicionales con sonidos modernos. Su carisma en el escenario y su versatilidad artística lo han convertido en un referente indiscutido dentro de la industria musical.

Orígenes y vida de Marc Anthony

De nombre real Marco Antonio Muñiz, nació el 16 de septiembre de 1968 en Nueva York, Estados Unidos, en el seno de una familia de origen puertorriqueño. Creció en el barrio de East Harlem, donde desde muy joven estuvo rodeado de música latina, especialmente salsa, bolero y música tropical. Su padre, músico aficionado, fue una gran influencia en su formación artística. Aunque nació en territorio estadounidense, Marc Anthony siempre ha reivindicado con orgullo sus raíces puertorriqueñas.

Con el paso de los años, su carrera lo llevó a vivir en diferentes ciudades, incluyendo Miami, donde ha desarrollado gran parte de su vida profesional. Además de su faceta musical, también incursionó en la actuación y la producción, ampliando su presencia en el mundo del entretenimiento. Uno de sus papeles más icónicos fue en la película Hombre en llamas (2004).

Su vida personal ha estado frecuentemente en el centro de la atención mediática, especialmente por sus relaciones sentimentales con figuras reconocidas del espectáculo. Ha estado casado cuatro veces. Su pareja actual es Nadia Ferreira.

Marc Anthony en recital en Miami. (Crédito de foto: Theo Wargo / Getty Images for iHeartRadio)

La trayectoria musical de Marc Anthony

Desde sus inicios en la música a fines de los años 80, primero en el freestyle y luego en la salsa, Marc Anthony ha construido un estilo propio que lo distingue. Su salto a la fama internacional llegó en la década de 1990, cuando popularizó la salsa en mercados angloparlantes, logrando un impacto global.

A lo largo de su trayectoria, ha lanzado más de una docena de álbumes de estudio, varios de los cuales han alcanzado múltiples certificaciones de oro y platino. Algunos de sus discos que marcaron un antes y un después en la música latina, tanto en español como en inglés.

En cuanto a premios, Marc Anthony ha sido galardonado con múltiples Grammy y Latin Grammy, además de reconocimientos como los Billboard Latin Music Awards y Premios Lo Nuestro. Su legado artístico continúa vigente, consolidándolo como uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos.