Marina de EEUU equipará a sus buques de guerra con misiles Patriot frente a amenaza hipersónica china

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre observa un modelo del misil Patriot Advanced Capability (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) de Lockheed Martin en una feria militar internacional en Kielce.

Lockheed Martin se adjudicó un contrato para integrar los misiles interceptores Patriot ‌en el sistema ‌de combate Aegis de la Marina de Estados Unidos, un hito que, según informó la empresa el martes, supone la primera vez que este arma se desplegará en el mar.

Reuters fue el primero en informar en octubre de ​2024 de que ⁠la Marina estadounidense estaba avanzando con planes ‌para armar sus buques con interceptores ⁠Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment ⁠Enhancement (PAC-3 MSE), entre preocupaciones por la posibilidad de que China desplegara armas hipersónicas para hundir buques ⁠en el Pacífico.

El despliegue reforzará el escudo ​de defensa antimisiles que protege la ‌flota de destructores de ‌la Marina estadounidense.

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Lockheed Martin lleva varios años ⁠trabajando en la integración, pero el nuevo contrato supone el primer paso concreto hacia el despliegue del interceptor del Ejército en buques ​de superficie.

Los ‌motivos de esta medida se han ido consolidando a lo largo de los años. Tal y como informó Reuters en 2024, los PAC-3 son más ágiles que ⁠los interceptores actuales de la Marina y su concepto de "impactar para destruir" -en el que el misil golpea directamente a su objetivo en lugar de explotar cerca- los hace especialmente letales contra misiles balísticos que maniobran a gran velocidad.

El PAC-3 MSE podría ‌proporcionar una capa adicional de protección a los buques de guerra equipados con Aegis, que actualmente dependen de interceptores de la familia Standard Missile -incluidos el SM-2, el SM-3 y el SM-6- así ‌como del misil RIM-162 Evolved SeaSparrow.

La demanda del sistema Patriot se ha disparado. En virtud de un ‌acuerdo firmado entre ⁠Lockheed Martin y el Pentágono en enero, está previsto que la producción ​del interceptor se triplique en los próximos siete años, pasando de unos 600 misiles anuales a más de 2.000.

(Editado en español por Carlos Serrano)