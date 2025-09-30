Beele llega a Argentina.

Beéle se presenta por primera vez en Argentina para tocar en el Movistar Arena, en el marco de su gira por distintos puntos de Latinoamérica, Con una voz única y mezcla de distintos estilos, reggaetón, pop, afrobeats y ritmos caribeños, el artista colombiano se ha convertido en una de las revelaciones más auténticas del pop urbano latino. Su álbum debut Borondo ya superó los mil millones de streams globales, con hits como “mi refe” y “no tiene sentido” conquistando rankings internacionales.

Nacido en Barranquilla y criado entre los sonidos del Caribe, Beéle canaliza esa influencia en cada canción, fusionando géneros con una sensibilidad emocional que lo distingue. A sus 21 años, ya colaboró con grandes figuras como Marc Anthony y Carla Morrison, y se posiciona como una voz fresca, versátil y en constante expansión.

Cuándo toca Beéle en Argentina 2025 y por dónde comprar entradas

Beéle toca el próximo jueves 2 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.

Las entradas se pueden comprar por la página de Movistar Arena.

Precios de entradas para Beéle en Argentina 2025

Campo Parado: $74.750

Plateas Bajas: desde $80.500 hasta $109.250

Plateas Altas: desde $57.500 hasta $69.000

Historia de Beéle

Beéle es un artista multigénero.

Beéle saltó a la fama en 2019 con su sencillo «Loco», una canción que se convirtió en un fenómeno viral en plataformas digitales y redes sociales. La pegajosa melodía y las letras románticas de la canción capturaron la atención de un público amplio, consolidando su presencia en la escena musical urbana. Desde entonces, ha lanzado varios éxitos, entre los que destaca «Calor», que ha sido bien recibido por sus seguidores.

Su estilo musical se caracteriza por la fusión de ritmos tropicales y urbanos, lo que le ha permitido destacarse en una industria altamente competitiva. Beéle ha demostrado su versatilidad como artista, participando en colaboraciones con otros músicos y llevando su música a escenarios internacionales, incluyendo presentaciones en países como Australia, donde ha recibido una cálida acogida por parte del público.

Sencillos de Beéle