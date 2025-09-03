Nuevas fechas de entradas para Ricardo Arjona en Argentina 2026: dónde comprar

Ricardo Arjona cantará en el Movistar Arena.

Ricardo Arjona es un éxito total y tras agotar cinco fechas en su regreso a Argentina, sumó una jornada más para que sus fanáticos no se pierdan la posibilidad de ir a verlo. El guatemalteco presenta su gira "Lo que el seco no dijo", que toma el nombre del disco homónimo y que viene teniendo un éxito masivo en distintos lugares. Este año Arjona agotó 23 shows en su país natal, además de dos conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York y dos en el Kaseya Center de Miami.

En cuanto a su llegada a Argentina, el cantante volverá a tocar en el Movistar Arena, recinto que acogió a Arjona en 2022 y que llenó en ocho oportunidades en aquella oportunidad. Además, a finales de 2023, se presentó dos veces el estadio de Vélez Sarsfield, en lo que fue el cierre de su tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

Dónde comprar entradas para Ricardo Arjona en Argentina 2026

Los conciertos de los días 1, 2, 3, 7, 11 y 12 de mayo están sold-out, con localidades agotadas. Y se acaban de agregar dos fechas más: 17 y 18 de mayo de 2026 .

. El lugar del recital será en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Las entradas se pueden comprar en movistararena.com.ar.

Precios de entradas para Ricardo Arjona en Argentina 2026

Campo B - C $300000 + SC

Campo A-D-F-G-H-J $250000 + SC

Campo K-L-M-N $200000 + SC

Platea Baja 1 (102, 103, 104, 116, 117, 118) $210000 + SC

Platea Baja 2 (109 a 111) $180000 + SC

Platea Baja 3 (105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115) $150000 + SC

Platea Alta 1 (301 a 305 - 313 a 317) $125000 + SC

Platea Alta 2 (306 a 312) $95000 + SC

Paso a paso de cómo sacar las entradas