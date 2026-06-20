Uruguay vs. Cabo Verde: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Uruguay se enfrentará a Cabo Verde este domingo 21 de junio desde las 19 hs (hora argentina) en el Miami Stadium, en Florida. El encuentro por la segunda fecha del Grupo H es clave para ambas selecciones, especialmente para el combinado sudamericano.

Si bien ambas selecciones empataron en los partidos de debut del Mundial, el combinado dirigido por Marcelo Bielsa necesita imperiosamente sumar tres puntos para acomodarse en la zona. Y es que la selección de Cabo Verde logró, de manera sorprendente e histórica, igualar contra España.

Uruguay vs. Cabo Verde: quién gana el partido, según la inteligencia artificial

Tras analizar el rendimiento reciente de ambas selecciones, las destrezas individuales y la jerarquía histórica, la inteligencia artificial señala a Uruguay como el seleccionado ganador del partido, aunque de manera ajustada. La IA le otorga un 62% de probabilidades de victoria a la Celeste, un 23% al empate y apenas un 15% a un triunfo histórico de Cabo Verde.

De acuerdo a la IA, Uruguay le ganará de manera muy ajustada a Cabo Verde

Uruguay llega con una evidente presión sobre sus hombros, pero respaldado por un plantel de jerarquía internacional. El funcionamiento colectivo bajo las directivas de Bielsa se sostiene en la intensidad y el despliegue del mediocampo, liderado por Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte.

Las estadísticas previas reflejan que el conjunto charrúa mantiene una notable superioridad frente a combinados africanos en los mundiales, condición en la que permanece invicto. Sin embargo, la principal falencia a corregir está en las oportunidades de gol desperdiciadas en el debut del Mundial 2026.

Por su lado, Cabo Verde se presenta como un rival extremadamente físico y disciplinado tácticamente. Su sólida presentación contra el conjunto español demostró que sus transiciones defensivas son veloces y que saben abroquelarse en su propio campo, limitando los espacios para los volantes creativos.

De acuerdo con la IA, si bien sorprendió en el debut, sostener esa intensidad ante la presión alta e incesante que propone Uruguay será una tarea compleja a lo largo de los 90 minutos para el conjunto africano.