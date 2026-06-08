Tuchel afirma que Bellingham debe luchar por un puesto en el once inicial en el Mundial

Imagen de archivo del futbolista inglés Jude Bellingham durante un partido contra Serbia por las clasificatorias mundialistas europeas en el estadio de Wembley, Londres, Reino Unido.

El seleccionador ​de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó que Jude Bellingham se enfrenta a una dura competencia para hacerse con un ‌puesto en el once ‌inicial del Mundial, y describió al centrocampista del Real Madrid como uno de los varios aspirantes en una plantilla muy completa de cara al torneo.

El jugador de 22 años solo disputó cuatro de los partidos de clasificación de Inglaterra, mientras que Morgan Rogers, del Aston Villa, participó en los ​ocho, lo que ⁠pone de relieve el dilema de selección al que ‌se enfrenta Tuchel para el puesto de número ⁠10.

Cuando se le preguntó si Bellingham ⁠deberá luchar por entrar en el once inicial, Tuchel fue rotundo.

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"Sí, tendrá que hacerlo", declaró Tuchel a la prensa. "Sabe que es ⁠uno de los titulares, pero tenemos 14 o ​15 posibles titulares. Estos puestos siempre pueden ‌cambiar, pero en este momento creo ‌que hay 14 o 15 titulares propiamente dichos y ⁠Jude es uno de ellos".

Inglaterra se está preparando para su campaña en el Mundial en Florida, donde comenzó su programa de partidos de preparación con una victoria por 1-0 ​sobre Nueva ‌Zelanda en Tampa el sábado. Harry Kane marcó el único gol.

Bellingham capitaneó al equipo por primera vez durante la segunda parte de ese partido, en el que Tuchel rotó su alineación debido a las ⁠condiciones de calor y humedad.

A pesar de la competencia por los puestos, Tuchel afirmó que le había animado el buen estado de forma reciente de Bellingham tras su lesión.

"Se le ve bien en los entrenamientos", dijo el alemán. "Creo que ahora mismo se encuentra en un buen momento porque ha tenido un descanso y ‌tiene ganas de volver al campo".

Tuchel ha hecho hincapié en la profundidad y la flexibilidad de la plantilla de cara al torneo, indicando que varios jugadores son capaces de ser titulares, mientras que otros pueden ser utilizados para dar un impulso a ‌los partidos desde el banquillo.

Tuchel no confirmó si Bellingham forma parte de su grupo de líderes, pero declaró el domingo que ‌el centrocampista Declan ⁠Rice será el vicecapitán de Inglaterra durante el Mundial.

Inglaterra se enfrentará a Costa Rica en un ​partido amistoso el miércoles antes de iniciar su andadura en el Mundial contra Croacia el 17 de junio en Dallas.

Con información de Reuters