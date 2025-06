Un jugador del tenis argentino arrasó en Roland Garros y se metió entre los 8 mejores

El tenis argentino tiene un solo sobreviviente en Roland Garros 2025:

El tenis argentino se apaga de a poco en Roland Garros 2025, a tal punto que el único representante nacional que queda en los cuartos de final es Horacio Zeballos. El marplatense de 40 años se desempeña en el dobles masculino junto al español Marcel Granollers, sobre el polvo de ladrillo del segundo Grand Slam de la temporada. Los ex número 1 del mundo en el ranking de la ATP en parejas continúan a paso firme sobre el gigante complejo el barrio de Bois de Boulogne en París, la capital de Francia.

En esta oportunidad, "Zebolla" y el catalán aplastaron a Santiago González (México) y Austin Krajicek (Estados Unidos) por 6-2 y 6-1 en los octavos, en la cancha Simonne-Mathieu. Ahora, enfrentarán en la segunda semana del certamen galo -en día y horario a definir por la organización del torneo- a Iván Dodig (Croacia) y Orlando Luz (Brasil), quienes dejaron en el camino a John-Patrick Smith (Australia) y Fernando Romboli (Brasil) por 4-6, 7-6 (5) y 6-4.

El bonaerense y Granollers no dejaron dudas y pasaron por encima en los octavos a los mencionados González y Krajicek. Se trata de una de las duplas más consolidadas entre los hombres en todo el circuito profesional de la ATP, por lo que no sorprende para nada que ya se hayan instalado entre los ocho mejores del certamen en esta especialidad. Es más: son claros favoritos al título en el vigente Abierto de Francia, en París.

¿Cuándo juegan Zeballos y Granollers en Roland Garros?

Guillermo Coria dejó a Zeballos fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024: "Fuimos claros"

Un mes antes del torneo en Francia, el ex número tres del mundo y entonces entrenador del equipo nacional comentó al respecto en una conferencia de prensa: “Valoro que Zeballos haya entendido la decisión. Fuimos claros en que irían cuatro singlistas y dos doblistas, sobre todo para que Facu Díaz Acosta tomara ese lugar si entraban tres singlistas". Al mismo tiempo, puntualizó en que "las condiciones siempre las supieron los jugadores y los entrenadores".

De hecho, el santafesino expresó que "es importante la conexión y la química en el dobles" y argumentó: "Por eso nos inclinamos por (Andrés) Molteni y (Máximo) González. Cumplí mi palabra con Horacio al convocarlo a la última serie de la Copa Davis y que los tres doblistas estén en igualdad de condiciones". "Entiendo la tristeza de Horacio por quedarse afuera”, se lamentó el finalista de Roland Garros 2004. "Tengo total libertad para tomar decisiones. A la hora de la convocatoria en la Davis, siempre se habla con los jugadores, luego se convoca y después se anuncia a la ITF (Federación Internacional de Tenis) y a la prensa”, concluyó el capitán en aquel entonces.

Zeballos rechazó la propuesta de Coria de volver a la Copa Davis: "No le haría bien"

Sin embargo, el "Mago" quiso citar a "Cebolla" en agosto del mismo año, para la Davis. Según el periodista especializado en tenis Danny Miche en su cuenta oficial de X (ex Twitter), "Guille Coria llamó a Horacio Zeballos para convocarlo al equipo de Copa Davis, que jugará en Manchester (Inglaterra)". Asimismo, informó que "el marplatense no aceptó" y hasta detalló cómo fue la reacción del actual jugador: "´Mi relación con Coria no es buena, no podría respetar su palabra y no le haría bien al equipo. Prefiero darle prioridad a mi familia y estar en casa...´".