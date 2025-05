El sorpresivo y emotivo mensaje de Djokovic a Fede Gómez tras ganar en Roland Garros: "Pelea"

Djokovic ganó en Roland Garros y se acordó de Fede Gómez: el serbio le dedicó palabras emotivas al argentino, que logró su primera vicoria.

Novak Djokovic suele mostrar empatía con los tenistas que más les cuesta llevar adelante su carrera profesional por distintas razones y, en pleno segundo Grand Slam del año, lo hizo con un argentino. Es que el serbio, actual número 6 del ranking de la ATP, se enteró de la victoria de Federico Gómez en Roland Garros y le dejó un emotivo mensaje, después de la buena relación que generó con el bonaerense.

Después del triunfo ante Mackenzie McDonald por un triple 6-4 en la cancha principal del torneo, "Nole" pasó por zona mixta y, si bien se alegreó por su rendimiento, sorprendió con su grata reacción al conocer que Gómez había ganado su primer partido en la historia de Roland Garros. "¡Ah! ¿Ganó? Fantástico. Bravo, Fede. Bravo, amigo. Estoy muy contento por él porque es una persona muy buena, muy linda, un jugador muy competitivo, que siempre da pelea. Todo el tiempo lucha”, remarcó.

Es que, luego de atravesar toda la qualy, Federico venció al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-1 y accedió a la segunda ronda, insatancia en la que se medirá frente al británico Cameron Norrie, que viene de dar una de las sorpresar al eliminar al ruso Daniil Medvedev.

El vínculo entre ambos se generó en marzo pasado, luego de que Gómez anunciara públicamente que que había sufrido depresión. A partir de allí, Djokovic se acercó a él y lo invitó a que entrenaran juntos en varias oportunidades, como sucedió en el Masters 1000 de Miami, torneo en el que el máximo ganador de Grand Slams perdió en la final ante Jakub Mensik.

Fede Gómez, el tenista argentino que expuso su depresión: "No querer vivir más"

El 1° de marzo del 2025, el "Gordo" publicó lo siguiente en su cuenta oficial de Instagram:

Querido tenis... El deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas. Siento haber tocado fondo, pero a su vez quiero agarrarme de esta situación para agarrar impulso y empujarme hacia arriba para volver a salir a la superficie. No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opcion según mi parecer. Esto quizás tome por sorpresa a muchos pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción. Los últimos 6 meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano. Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo, los cuales se me hace muy difícil expresar pero quería que lo sepan para que puedan entender acciones o comportamientos que posiblemente tuve en este último tiempo y esto busca explicar un poco eso.

Me cuesta mucho escribir todo esto sin llorar a más no poder, pero creo que es la mejor decisión que pude haber tomado en este momento para sacarme este gran peso que siento encima y me come la cabeza 24/7. Todo esto no lo escribo buscando algún minuto de fama, sino que lo hago para que sepan y entiendan que todos tenemos luchas internas que estamos viviendo a pesar de no ser demostradas u ocultadas en el día a día. Espero que después de abrirme un poco (algo que tanto me cuesta) pueda sentirme un poco mejor conmigo mismo y poder vivir un poco más en paz haciendo lo que amo que es jugar al tenis. Estoy agradecido de tener la gente que me rodea y que busca sacar lo mejor de mí aunque esto sea una tarea muy difícil. Intentaré volver a tener esa alegría natural que me caracterizaba y principalmente volver a sentirme bien conmigo sabiendo que "its okay not to be okay". Como dije antes, me genera un dolor enorme abrirme de esta manera pero sentía la necesidad de contarles un poco mi situación. Sigo buscando mi mejor version. Trabajaré para buscar ese bienestar emocional que alguna vez sentí.

Atte, El gordo Gomez.