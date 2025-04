Sorpresa en el tenis argentino por lo que pasó con Sebastián Báez en Bucarest

Sopresa en el tenis argentino por lo que pasó con Sebastián Báez.

Sebastián Báez (36°) volvió a las primeras planas del tenis mundial tras una gran victoria en el ATP 250 de Bucarest, Rumania. El tenista argentino se metió entre los mejores 4 del certamen tras vencer a su compatriota Francisco Comesaña (64°) por 7-6 (5); 2-6 y 6-1 en un duelo que tuvo una particularidad especial. De esta manera, el bonaerense jugará las semifinales en las próximas horas para luego ir por un nuevo título en su carrera.

El deportista que alcanzó la medalla de oro en el dobles masculino de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 se impuso en tres sets contra Comesaña -con quien comparte a Sebastián Gutiérrez como entrenador- y ahora ya tiene contrincante confirmado para buscar la gran final del torneo. En la antes mencionada instancia se verá las caras contra el húngaro Márton Fucsovics (90° en el ranking).

Cuándo juega Sebastián Báez la semifinal del ATP 250 de Bucarest en Rumania

Sebastián Báez, número 36 del escalafón mundial, se verá las caras ante el húngaro Martón Fucsovic este sábado 5 de abril a las 7 de la mañana. En el historial, el argentino está 1 a 0 arriba por un triunfo conseguido en 2023.

Sebastián Báez se metió en semifinales del ATP 250 de Bucarest después de vencer a Francisco Comesaña.

Conmoción: una tenista británica se desplomó en plena cancha y su rival argentina tuvo un gran gesto

Una dramática situación se vivió en pleno partido de tenis en las últimas horas y preocupó a todos los fans del mencionado deporte. Es que una representante inglesa se desplomó en la cancha mientras disputaba su encuentro ante la argentina Julia Riera. Esta última rápidamente reaccionó ante lo sucedido para ayudarla junto a los médicos presentes en la Copa Colsanitas, campeonato WTA 250 de Bogotá, Colombia.

Se trata de Francesca Jones, quien trató de ejecutar su saque y ni bien levantó la pelota cayó en el polvo de ladrillo. El cuerpo médico actuó y fue a socorrerla, mientras que la pergaminense de 22 años que ganó el primer set por 6-2 y perdió el segundo por 7-5 cruzó la red para estar con ella y ayudar. La autoridad máxima en el recinto decretó el retiro del torneo para Jones -quien salió en silla de ruedas- y comunicó que la joven argetina avanzó a octavos de final, donde se verá las caras con la brasileña Ingrid Gamarra Martins.

La historia de la tenista que cayó en plena cancha no es una más dentro del tenis mundial. A raíz de una displasia ectodérmica por electrodactilia, Jones tiene tres dedos en su pie derecho, cuatro en el izquierdo y tres dedos en cada mano sumados al pulgar. En una entrevista reciente, la n°129 del mundo que reside en Barcelona, España, aseguró que los médicos le dijeron que no podría jugar al tenis pero no pierde las ilusiones de continuar su carrera: "tengo grandes objetivos por lograr y quiero cambiar la perspectiva de la gente. El tenis me ayudó a ser quien soy en la cancha y espero que lo siga haciendo".