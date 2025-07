Sorpresa en el tenis argentino por el nuevo destino del Peque Schwartzman tras el retiro

Sorpresa en el tenis argentino por el destino del Peque Schwartzman tras el retiro

Diego "Peque" Schwartzman volvió a ser noticia en las redes sociales meses después de retirarse del tenis. El exdeportista argentino ya no continúa en actividad, pero no por eso se aleja de la disciplina a la que le dedicó tantos años de su vida y con la que recorrió el mundo. Es que el formado en el Club Náutico Hacoaj, de 32 años, sigue ligado a cuestiones tenísticas pero no en nuestro país y en las últimas horas trascendieron detalles al respecto.

Un periodista dedicado a la materia hizo referencia justamente al presente del ex 8 del mundo y campeón del Argentina Open sobre el rol que cumple en Australia. En el mismo tiene varios objetivos a futuro con colegas suyos de dicho país, pero a su vez en conjunto con Sudamérica. Quien contó todo acerca de este tema fue el periodista Dany Miche, quien aseguró que se encontró con el "Peque" y fue quien le reveló sus planes de acá en más.

La nueva vida del Peque Schwartzman tras el retiro del tenis

"Recién me crucé con Peke Schwartzman. Está trabajando para Tennis Australia. Lo han contratado para generar vínculos entre Sudamérica y la Federación Australiana. Tienen en mente muy buenos proyectos para los juniors de la región", escribió el periodista de Fox Sports y C5N acerca del presente del extenista de nuestro país. Cabe destacar que sólo dejó ese mensaje sobre el deportista, aunque no volvió a hablar acerca del tema pero contó las novedades de Wimbledon desde el lugar de los hechos.

En su despedida de las canchas, Schwartzman había dado un indicio sobre lo que sucedería después de culminar su carrera ya que esbozó: "Siempre intenté disfrutarlo con la familia, mi novia, mis amigos y mis entrenadores. En cada momento y cada detalle intenté estar con ellos para que disfruten a la par mía. Esto llegó a su fin y me va a tocar disfrutar desde otro lado". Hoy afronta un nuevo desafío y con otros objetivos pensando en el futuro de la disciplina, lejos de las canchas y de la exigencia física que demanda la trayectoria de un deportista profesional en el más alto nivel de su disciplina.

Diego "Peque" Schwartzman tiene un nuevo destino tras su retiro del tenis

