El Peque Schwartzman contó todo sobre su relación con Iván de Pineda: "Es la verdad".

El Peque Schwartzman sorprendió a los oyentes del programa de radio de Andy Kusnetzoff cuando reveló al aire la verdad de su relación con Iván de Pineda. La reacción del conductor ante la confesión del popular tenista.

Días antes de su paso por el magazine radial Perros de la Calle, el Peque Schwartzman había visitado el programa de juegos Escape Perfecto y ni bien saludó a Iván de Pineda, comentó que estaba muy nervioso porque sentía que no tenía el conocimiento adecuado para la competencia: "Sabés todo, ya me siento incómodo porque tenés más viajes por el mundo y más torneos que yo".

Luego de este comentario, el Peque visitó a Andy Kusnetzoff y reveló el motivo por el que "está molesto" con el conductor y modelo: "A mi me enoja mucho que Iván de Pineda sea tan culto". Ante la sorpresa de Andy Kusnetzoff, el tenista argumentó: "Me respondía cosas del tenis que es como si yo mañana voy a la Fórmula 1 y sé hasta en dónde van los tornillos para cerrar el motor... ¡dale flaco! No llegás a admirarlo, te da un poco de envidia".

Aunque los comentarios del Peque fueron en un tono bromista, Kusnetzoff le siguió el juego y sentenció: "Yo lo entiendo porque es Iván de Pineda, tiene facha, fue modelo de Versace, tiene su programa y encima sabe de tenis, que es su tema. No podés manejar todo y encima el tenis que es mi único tema". "La verdad es que sabe mucho. Me sorprendió para bien la verdad", cerró Diego Schwartzman.

Una participante de Escape Perfecto sufrió un accidente que preocupó a Iván de Pineda

Un insólito accidente tuvo lugar en Escape Perfecto, el ciclo que conduce Iván de Pineda por la pantalla de Telefe, y el conductor manifestó una gran preocupación. Una participante sufrió una fuerte caída y la reacción del animador no tardó en volverse viral en redes sociales.

Resulta que dos amigas se anotaron para ir a jugar y poder ganarse los premios que ofrecen en el ciclo. Sin embargo, se trata de una dinámica en donde se tiene que tener cultura general, destreza física y saber jugar en equipo. Precisamente, esta última fue la etapa que falló ya que, por no escuchar a su amiga, la participante terminó por sufrir una dolorosa caída.

La joven corrió para intentar salir por la puerta antes de que se cerrara, pero se resbaló y terminó golpeándose la cara contra el vidrio. El conductor rápidamente consultó si estaba todo bien antes de seguir, pero el momento no tardó en volverse viral en redes sociales. “Lo vi siete veces”, “Lo que me acabo de reír”, “Me dolió mucho”, “Bien de tiempo y tenía 5 segundos jaja”, “Por poco y era una muerte muy al estilo Destino final”, fueron algunos de los comentarios.