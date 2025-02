Camila Giorgi, novia de Ramiro Marra, sacudió al mundo del tenis.

La extenista Camila Giorgi, novia de Ramiro Marra, sorprendió a todos y reapareció públicamente después de su retiro del tenis anunciado en mayo del 2024. Se trata de un momento especial, ya que el Argentina Open 2025 sucede apenas una semana después de que echaran de La Libertad Avanza al legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por decisión del presidente de la Nación, Javier Milei.

La exdeportista italiana de 33 años se mostró esta vez como entrevistadora en el ATP 250 disputado en la Capital Federal. La ex número 26 del ranking mundial de la WTA (Asociación de Tenistas Profesionales), ganadora de cuatro títulos en la elite, regresó a la escena pública tras una despedida de las canchas repleta de polémicas: tuvo acusaciones de evasión fiscal y problemas legales en su país natal, además del supuesto alquiler impago de una propiedad en Florencia.

En el arranque del Argentina Open, Camila Giorgi entrevistó a estrellas del tenis de la talla de Sebastián Báez, Guido Pella y Leonardo Mayer, aunque estos dos últimos ya se retiraron. Los videos de dichas notas se viralizaron rápidamente en las redes sociales, donde muchos usuarios recordaron los inconvenientes legales y las acusaciones públicas que tuvo en contra la modelo europea cuando decidió ponerle un punto final a su carrera profesional. Sin embargo, no se descarta que continúe vinculada a este deporte a corto plazo, en diferentes funciones.

Quién es Camila Giorgi, la extenista y novia de Ramiro Marra que se retiró a los 32 años

La protagonista nació el 30 de diciembre de 1991 en Macerata, Italia. Es hija de Sergio y Claudia Giorgi, dos argentinos oriundos de La Plata; Sergio fue excombatiente de la Guerra de Malvinas, mientras que Claudia es diseñadora de moda. Es la segunda de tres hermanos (Leandro y Amadeus, quien es el menor y juega en la Serie D) y vive en Pisa desde 2013. A temprana edad comenzó a practicar tenis y tuvo su primera victoria como profesional en 2009, con 18 años, en el Torneo de la ITF de Katowice.

En octubre de este año, reapareció en la televisión italiana luego de anunciar su retiro (el cual estuvo envuelto de polémica por acusaciones de robo y evasión de impuestos) de forma sorpresiva en mayo de 2024. La exjugadora de 32 años, que llegó a ser número 26 del ranking de la WTA, dio una entrevista en el programa Verissimo para dar su versión de los hechos. "¿Desaparecí de repente?’ Esa es la versión que dijeron. No desaparecí, tuve que hacer un anuncio en París sobre mi retiro", declaró.

También aprovechó para desmentir las versiones que señalaban que su padre controlaba su carrera (según contó, él la apoyó en todo momento) y las acusaciones por problemas fiscales, que supuestamente habían motivado su salida de Italia para instalarse en Estados Unidos: "Mi familia no estaba al tanto de la situación fiscal, los problemas surgieron por culpa de las personas que me gestionaban. Cuando firmé para retirarme, estalló el caos. Nunca nos asustamos, cambiamos a las personas que me gestionaron y ahora estamos en orden. Lamento que la culpa recayera en mi padre. No me gusta la palabra víctima, pero esta vez es así".

Giorgi, quien también se desempeña como modelo, fue ganadora de cuatro títulos de la WTA. Su mejor actuación en un Grand Slam fue en Wimbledon 2018, certamen en el que alcanzó la instancia de cuartos de final. Su retiro se produjo tras caer frente a Iga Swiatek, número uno del mundo, en el Miami Open de este año.

Los títulos de Camila Giorgi en el tenis