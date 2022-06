Los partidos de exhibición son la preparación "perfecta" para Nadal de cara a Wimbledon

Rafa Nadal dice que un par de partidos de exhibición en el Hurlingham Club es la preparación perfecta para Wimbledon tras jugar el miércoles su primer partido sobre hierba en tres años, en su camino hacia un posible tercer Grand Slam consecutivo esta temporada.

Nadal ganó por primera vez el Abierto de Australia y el de Francia de forma consecutiva, y una victoria en Wimbledon, donde el lunes comienza el cuadro principal, le acercará a convertirse en el primer hombre que gana los cuatro grandes torneos en el mismo año desde Rod Laver en 1969.

El español, que no había jugado un partido competitivo sobre hierba desde su derrota en semifinales de 2019 en Wimbledon ante Roger Federer, venció el miércoles a Stan Wawrinka por 6-2 y 6-3 y dijo que era bueno volver a jugar en césped.

"Ha pasado un tiempo sin jugar en hierba", dijo a los periodistas. "Desde 2019 no he podido jugar en hierba por los duros momentos que pasamos con la pandemia y el año pasado me lesioné".

"Es positivo poder jugar un par de partidos antes de que empiece Wimbledon. Antes solía jugar en Queen's, ahora soy muy viejo para jugar tantos partidos. Para mí es perfecto poder jugar un par de partidos aquí, me ayuda a acostumbrarme a la competición".

Nadal, que ostenta el récord masculino de 22 títulos de Grand Slam, ha luchado con una lesión crónica en el pie durante el último año y se ha sometido a inyecciones analgésicas antes de cada partido en Roland Garros.

El jugador de 36 años se sometió a un tratamiento de radiofrecuencia tras su victoria en el Abierto de Francia y dijo que el dolor ha remitido.

"No sé cómo se está sintiendo, parece un Rafa normal", dijo Wawrinka, tres veces campeón de un gran torneo. "Ha estado diciendo que se siente mejor y que si está jugando está listo para jugar lo mejor posible y ganar".

Novak Djokovic, que ha ganado Wimbledon las tres últimas veces, también jugó el miércoles en el Hurlingham Club de Londres, derrotando al número nueve del mundo, el canadiense Felix Auger-Aliassime, por 6-2 y 6-1.

Con información de Reuters