La estatura y edad de Francisco Comesaña: cuánto mide y cuántos años tiene el tenista argentino

Francisco Comesaña vive un gran momento.

El tenista argentino Francisco Comesaña vive sin dudas un gran presente. En poco más de un año se logró consolidar como top 100 y logró grandes resutados en torneos importantes. Es que no suele ser sencillo al llegar a ese nivel conseguir rápidamente pasar de fase en los campeonatos más destacados, como un grand slam, regla que el marplatense supo romper con facilidad al clasificar a la tercera ronda de los torneos de Wimbledon y del US Open.

Su gran solidez desde el fondo de cancha, buena mano para colocar la pelota donde quiere y velocidad de piernas le permitieron obtener grandes triunfos frente a jugadores top, como fue el caso de Andrey Rublev, al que venció en Wimbledon 2024, o de Alexander Zvevev, al que superó en el ATP 500 de Río de Janeiro. Todo esto sin tener una estatura de las que en promedio hay en el circuito ATP.

Cuánto mide y qué edad tiene Francisco Comesaña

Francisco Comesaña muestra una gran destreza en la cancha.

Francisco Comesaña nació el 6 de octubre del 2000, por lo que en la actualidad tiene 24 años. Mide 1,78 metros, una altura promedio para cualquiera, pero que está levemente por debajo de o que suele ser la altura de los tenistas de élite, que están por encima de 1,80. Esto no le impidió hacerse fuerte e incluso tiene una buena salida con su saque, que lo llevó a estar en la tercera ronda de Wimbledon, en un torneo en donde es habiitual que se destaquen los jugadores de mejor porte.

Respecto a su carrera, Comesaña ha ganado sus primeros tres títulos ATP Challenger en 2022, dos títulos individuales en Argentina y uno de dobles en Italia con Luciano Darderi. En 2023 obtiene su tercer Challenger, primero de la categoría 75, en Vicenza. En cuanto a sus actuaciones destacadas en grand slams, en julio de 2024 hizo su debut en el cuadro principal de un Grand Slam en Wimbledon.

Allí venció al sexto preclasificado Andrey Rublev por 6-4, 5-7, 6-2, 7-6(5). En segunda ronda venció a Adam Walton en 5 sets por 7-5, 1-6, 6-7 (12), 6-1 y 7-6 (8). Por su parte, en el Abierto de Estados Unidos 2024 alcanzó nuevamente la tercera ronda al vencer a Dominic Stricker (169°), por 4-6, 6-3, 7-6(4) y 6-3 y en segunda ronda a Ugo Humbert (17º) por 5-7, 6-4, 6-4 y 6-4.

Los mejores resutados de Comesaña en Grand Slams