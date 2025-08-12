Quiénes son los padres de Francisco Comesaña: de dónde es la familia del tenista argentino

Francisco Comesaña es uno de los mejores tenistas argentinos del momento.

Francisco Comesaña es sin lugar a dudas uno de los tenistas argentinos más destacados del momento. Hoy con 24 años, logró desde abril del 2024 alcanzar y luego consolidarse entre los 100 mejores del raking mundial, todo un logro en términos tanto deportivos como económicos. Su solidez desde fondo de cancha y gran despliegue le permitieron en poco tiempo pisar fuerte en torneos importantes, al llegar la tercera ronda en Wimbledon y el US Open el año pasado, cuando hizo su debut en ambos torneos.

Apodado "Tiburón" por su fanatismo por Aldosivi de Mar del Plata, el jugador es entrenado en la actualidad por Sebastián Gutiérrez, quien es también el coach de Sebastián Báez. En su carrera hasta llegar al nivel actual, Comesaña tuvo que pelearla mucho. Comenzó a los seis años a entrenar y tuvo de entrenador al padre de Horacio Zeballos, tenista ex núimero 1 del mundo. Pasó por el Club Náutico y distintos clubes de Mar del Plata hasta mudarse a Córdoba. Y cuando llegó a los Futures, para llegar al circuito profesional, perdió sus primeras seis finales consecutivamente.

Quiénes son y de dónde provienen los padres de Francisco Comesaña

Para llegar a donde se encuentra en la actualidad, los papás de Comesaña tuvieron un lugar muy importante para acompañarlo. Adela y Agustín son oriundos de Mar del Plata. Dos papás orgullosos de su hijo, que nunca lo dejaron solo en su crecimiento. En una entrevista para ESPN en 2024, mostraron su emoción por el progreso de su hijo y cómo tuvo que superar obstáculos para alcanzar el alto nivel.

Adela y Agustín, padres de Francisco Comesaña, en la única entrrevista que dieron hasta el momento..

"Estoy demasiado emocionada. Amo a mis hijos. No me interesa saber de tenis. Mi único rol es acompañarlos como mamá. Sólo quiero que sean felices", confesaba Adela al hablar de su hijo, a quien dijo que no le gusta que lo llamen "Pancho". "Le decimos ´Chino´ por como tiene los ojos", agrega su mamá, al que su padre agrega el apodo de "Tiburón" que cuenta nace de cuando entrenaba junto a otro marplatense y "los dos eran justo de Aldosivi".

Francisco Comesaña de niño junto a Horacio Zeballos, otro gran referente de Mar del Plata.

Y su mamá agrega sobre lo que le gusta hacer a Comesaña cuando llega a su ciudad: "Cuando va a Mar Del Plata, él necesita estar en su hogar: su cama, se perra, su gato. Sus amigos de sala de dos. Las milanesas de la mamá", expresó Adela, quien explicó que al tenista no le gusta tanto salir de su hogar cuando llega a su ciudad, cansado de las largas giras que debe realizar como todo tenista.

Los mejores resutados de Comesaña en Grand Slams

Abierto de Australia : primera ronda.

: primera ronda. Roland Garros : primera ronda.

: primera ronda. Wimbledon : tercera ronda.

: tercera ronda. US Open: tercera Ronda.

Los triunfos más importantes de Comesaña en el tenis